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Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk

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Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı öncesinde rakibin kadro tercihine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dani Olmo'nun santrfor oynamasını beklemediklerini söyleyen Buruk, İspanyol ekibinin savunmada verdiği boşlukları değerlendirmek istediklerini belirtti.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona karşısında Dani Olmo'nun santrfor pozisyonunda oynamasını beklemediklerini söyledi.
  • Buruk, Barcelona'nın hücum hattında Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus'un görev almasını beklediklerini belirtti.
  • Buruk, Barcelona'nın pozisyon veren bir takım olduğunu ve hücum fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin ilk 11'indeki bir tercihin kendilerini şaşırttığını söyledi.

"OLMO'NUN SANTRFOR OYNAMASINI BEKLEMİYORDUK"

Barcelona'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek maça hazırlandıklarını belirten Okan Buruk, Dani Olmo'nun ileri uçta görevlendirilmesini beklemediklerini ifade etti.

Buruk, "Barcelona'nın artı ve eksilerini hesaplayarak planlarımızı yaptık. Hücumda neler yapacağımız çok önemli olacak. Barcelona, pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız gerekiyor. Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk." dedi.

"PLANLARIMIZI ONA GÖRE YAPTIK"

Barcelona'nın hücum hattında farklı isimlerin görev almasını beklediklerini dile getiren Buruk, "Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı teknik adam, özellikle hücum fırsatlarının değerlendirilmesi ve topa sahip oldukları anlarda sakin kalınması gerektiğinin altını çizdi.

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıjm9ffp2nm4:

8-1 Barcelona alır.

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Haber Yorumlarıtekkanathalil:

Okan papi:))))

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Haber YorumlarıÖzlem Çağlıyan:

Ben olsam hic o maça bile çıkmam sonuç Okan istifa yine de bol şanslar dilerim.

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Haber YorumlarıCengiz Demirbaş:

konuşma, çık oyununu oyna.. çok konuşuyorsun arkadaş çok

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