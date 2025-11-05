Haberler

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak, beyaz örtü 39 şehri birden kaplayacak

Güncelleme:
Meteoroloji uzmanları, bu kış Türkiye'nin uzun yıllar sonra en yoğun kar yağışlarına sahne olacağını duyurdu. "La Nina" etkisiyle özellikle 2025 Aralık sonu ve 2026 Ocak ortasında Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere 39 ilde etkili kar yağışları bekleniyor.

Son yıllarda Türkiye genelinde kış aylarında beklenen kar yağışları görülmezken, bu yıl tablo değişiyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki kış sezonunun son dönemlerin en yağışlı ve en sert kışlarından biri olacağı konusunda uyardı.

"LA NİNA" ETKİSİ BAŞLIYOR

Uzmanlara göre, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası'nda "La Nina" etkisi görülmesi bekleniyor. Bu iklim olgusunun, özellikle 20 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında ülke genelinde yoğun kar yağışlarını beraberinde getireceği belirtiliyor.

4 BÖLGEYE DİKKAT

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu kış mevsiminde mevsim normallerinin üzerinde yağış öngördüklerini belirterek Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ege'nin iç bölgelerine özellikle dikkat çekti. Bozyurt, bu alanlarda şiddetli kar yağışlarının yaşanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE 39 İL KAR ALTINDA

Yeni yılın ilk günlerinde ise 39 ilin kar yağışı altında kalması bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şöyle sıralandı: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa.

"LA NİNA" NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir.

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
