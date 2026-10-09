80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmazGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı. Dortmund'un golleri 81 ve 85. dakikada, Werder Bremen'in golleri ise 88 ile 90+2'nci dakikada geldi.
Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
SON DAKİKALARDA GOL YAĞMURU
Ev sahibi Borussia Dortmund, 81. dakikada Daniel Svensson ve 85. dakikada Nico Schlotterbeck'in golleriyle 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak konuk ekip Werder Bremen pes etmedi. Bremen, 88. dakikada Ludovit Reis ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran konuk ekip, 90+2. dakikada Niclas Füllkrug ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.
İLK KEZ PUAN KAYBETTİLER
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, ligde ilk kez puan kaybetti ve 13 puana yükseldi. Werder Bremen ise 8 puana ulaşmayı başardı.