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TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı

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TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği açıklanırken, A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının alındığı ifade edildi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı.
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.
  • Vincenzo Montella, 21 Eylül 2023'ten bu yana çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantının ardından olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldığını bildirdi. TFF, ayrıca Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

TFF'nin yaptığı açıklamada, seçim kararı alınmadığı ve TFF Yönetim Kurulu'nun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği ifade edildi.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI

Açıklamanın devamında, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

İşte TFF'nin o açıklaması:

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.''

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

21 Eylül 2023 tarihinden bu yana A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yapan 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, takımının başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetlik performans sergiledi. A Milli Takımımızı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürme başarısı yakalayan Montella, bu maçlarda 1.70'lik puan ortalaması yakaladı. 

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Cemre Yıldız
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Yorumlar (42)

Haber Yorumlarıtamerbostan2023:

sergen hoca gelsin??????

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Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıCİHAN ÖZSOY:

1 kişi bile onaylamamış yorumunu

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Haber YorumlarıTalip Konyali:

MONTELLA ...YESİN DOYA DOYA NUTELLA...YAPIŞTI AMELE SÜMÜĞÜ GİBİ....OH BE...

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Haber YorumlarıMurat Ayar:

Soru soruyor zaten. Cümle sonunda soru işareti var.

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Haber Yorumlarıhüseyin güner:

çok şükür kurtulduk

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıNihat GENÇ:

çok ama çok geç kalındı dağdaki çobana milli takım kur denilseydi daha başarılı oluurdu

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Benden erken davrandın aynı fikirdeyiz.

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Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Yahu durun daha avrupa şampiyonasına katılamayacaktık daha sonraki dünya Kupası rezalet geçecekti niye hemen gönderdiniz adamı

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıRecep Ateş:

Acele etmeseydiniz

Yorum Beğen8
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