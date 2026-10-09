TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantının ardından olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldığını bildirdi. TFF, ayrıca Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

TFF'nin yaptığı açıklamada, seçim kararı alınmadığı ve TFF Yönetim Kurulu'nun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği ifade edildi.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI

Açıklamanın devamında, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

İşte TFF'nin o açıklaması:

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.''

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

21 Eylül 2023 tarihinden bu yana A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yapan 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, takımının başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetlik performans sergiledi. A Milli Takımımızı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürme başarısı yakalayan Montella, bu maçlarda 1.70'lik puan ortalaması yakaladı.

İlgili Haberler