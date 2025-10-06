Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak Sanae Takaichi kimdir? Sanae Takaichi kaç yaşında?

Japonya siyasetinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor! Yıllardır erkek liderlerin yönettiği ülkede, bu kez güçlü bir kadın figür tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Heavy metal sahnelerinden meclis kürsüsüne uzanan sıra dışı bir hayat hikâyesine sahip Sanae Takaichi, Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri seçilerek Japonya'nın ilk kadın başbakanı olma yolunda büyük bir adım attı. Peki, Sanae Takaichi kimdir, kaç yaşında? Sanae Takaichi'nin siyasi kariyerine dair detaylar haberimizde...

JAPONYA'NIN İLK KADIN BAŞBAKANI OLACAK SANAE TAKAİCHİ KİMDİR?

Japonya tarihinde bir dönüm noktası yaşanıyor. Ülkenin güçlü muhafazakâr geleneğinde ilk kez bir kadın, başbakanlık koltuğuna oturma eşiğine geldi. 64 yaşındaki Sanae Takaichi, Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri seçilerek Japonya'nın ilk kadın başbakanı olma yolunda önemli bir adım attı. Uzun yıllardır Japon siyasetinde adından sıkça söz ettiren Takaichi, sadece politik duruşuyla değil, sıra dışı geçmişi ve kararlı karakteriyle de dikkat çekiyor.

LDP'nin 70. kuruluş yıldönümünde gerçekleşen seçimde ipi göğüsleyen Takaichi, daha önce iki kez kaybettiği liderlik yarışında bu kez zafere ulaştı. Parlamentonun onayıyla birlikte, Japonya'nın siyasi tarihinde ilk kez bir kadın, ülkenin başbakanı olarak tarihe geçebilir.

SANAE TAKAİCHİ KAÇ YAŞINDA?

Sanae Takaichi, 1961 yılında Japonya'nın Nara Eyaleti'nde dünyaya geldi. 64 yaşında olan Takaichi, kariyerine siyasetten çok uzakta, müzik sahnelerinde başladı. Babası bir ofis çalışanı, annesi ise polis memuruydu. Ailesiyle birlikte mütevazı bir yaşam süren Takaichi'nin çocukluk döneminde siyasetle ilgisi yoktu.

Ancak gençlik yıllarında müzik tutkusuyla öne çıktı. Heavy metal grubunda davulcu olarak sahne aldı ve performansları sırasında sıklıkla baget kırdığı için her zaman yanına yedek bagetler taşımasıyla tanındı. Aynı zamanda dalış ve otomobil tutkunu olan Takaichi'nin Toyota Supra'sı, bugün doğduğu kent olan Nara'daki bir müzede sergileniyor.

SANAE TAKAİCHİ'NİN SİYASETE ADIMI

Sanae Takaichi'nin siyasete ilgisi, 1980'li yıllarda Japonya ile ABD arasında yaşanan ticaret gerilimleri döneminde başladı. O yıllarda Japonya'ya yönelik önyargıları anlamak için ABD'ye gitti ve Japonya karşıtı söylemleriyle bilinen Demokrat Partili Kongre üyesi Patricia Schroeder'in ofisinde bir süre çalıştı.

Burada geçirdiği süre boyunca, Amerikalıların Japonya, Çin ve Kore kültürlerini nasıl karıştırdıklarını gözlemledi. Bu deneyim, Takaichi'nin ülkesine dair güçlü bir milli bilinç geliştirmesine neden oldu. "Eğer Japonya kendini savunacak kadar güçlü olmazsa, kaderi her zaman başka ülkelerin insafına kalacaktır" diyerek, sonraki politik çizgisinin temelini bu yıllarda attı.

SANAE TAKAİCHİ'NİN SİYASİ KARİYERİ

Takaichi, 1992 yılında bağımsız aday olarak Japon parlamentosuna girmeye çalıştı ancak seçimi kaybetti. Pes etmedi; bir yıl sonra meclise girmeyi başardı ve 1996'da LDP'ye (Liberal Demokrat Parti) katıldı. O günden bu yana 10 kez milletvekili seçilen Takaichi, yalnızca bir seçimde başarısız oldu.

Sert, açık sözlü ve tutarlı tavrıyla Japon siyasetinde "demir iradeli" bir figür haline geldi. İçişleri ve İletişim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomik Güvenlik Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Bu pozisyonlardaki başarıları, parti içindeki konumunu güçlendirdi ve onu LDP'nin muhafazakâr kanadının en etkili isimlerinden biri haline getirdi.

SANAE TAKAİCHİ'NİN LİDERLİK YARIŞLARI

Takaichi, LDP liderliği için ilk kez 2021 yılında yarıştı ancak o dönemin kazananı Fumio Kishida oldu. 2024'te yeniden adaylığını koydu; ilk turda birinci olmasına rağmen finalde Shigeru Ishiba'ya yenildi. Ancak 2025 yılında üçüncü kez şansını denedi ve bu kez partinin liderliğini kazandı.

Bu zafer, sadece Takaichi'nin kişisel başarısı değil; aynı zamanda Japon siyasetinde kadınların görünürlüğü açısından tarihi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Parlamentonun atamayı onaylaması halinde, Takaichi Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

"DEMİR LEYDİ" OLMA HAYALİ

Sanae Takaichi, seçim kampanyası boyunca kendisini "Japonya'nın Demir Leydi'si" olarak tanımladı. Bu ifadeyle, İngiltere'nin efsanevi başbakanı Margaret Thatcher'a göndermede bulundu. Bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle buluştuğunda, "Amacım Demir Leydi olmak" sözleriyle Japon halkına verdiği mesaj, kararlılığının bir simgesi olarak yankı buldu.

Takaichi'nin bu ifadesi, Japonya gibi geleneksel bir toplumda kadın liderlerin önündeki engelleri aşma iradesini de ortaya koyuyor. Politik ideolojisi bakımından da muhafazakâr değerlere sıkı sıkıya bağlı olan Takaichi, aynı zamanda Japonya'nın savunma kapasitesini güçlendirme, ekonomik istikrarı yeniden tesis etme ve halkın devlete olan güvenini tazeleme hedefleriyle öne çıkıyor.