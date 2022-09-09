İzmir Tarkan konseri görüntüleri! İzmir kutlama görüntüleri HD

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. İzmir Tarkan konseri canlı izleyenler tarafından İzmir Tarkan konseri görüntüleri merak edildi. İşte, İzmir kutlama görüntüleri!

İzmir Tarkan konseri görüntüleri! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. İzmir Tarkan konseri canlı izleyenler tarafından İzmir Tarkan konseri görüntüleri merak edildi. İşte, İzmir kutlama görüntüleri haberimizde...

İZMİR TARKAN KONSERİ GÖRÜNTÜLERİ

Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Megastar Tarkan'ın da sahne aldığı alanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

BİNLERCE KİŞİ ALANDA TOPLANDI

Binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tarkan'ın konseri öncesi kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte İzmir'deki 100. yıl coşkusundan görüntüler: