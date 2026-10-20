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Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istediği takımı açıkladı

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Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istediği takımı açıkladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Inter arasında oynanacak maç öncesi Arda Turan, favori takımları değerlendirdi. Turan, PSG ve Bayern'i favori olarak gösterirken, Atletico Madrid'in kupayı kazanmasını istediğini ifade etti.

  • Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu eski takım arkadaşı ve Türkiye Milli Takımı kaptanı olarak nitelendirdi.
  • Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Bayern'i favori gösterirken Barcelona'nın sürpriz yapabileceğini ve Inter'in ileri gidebileceğini söyledi.
  • Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ni Atletico Madrid'in kazanmasını istediğini belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk bu akşam İtalya Serie A ekibi Inter'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, La Gazzetta della Sport'a konuştu.

''O BİR KARDEŞ''

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Arda Turan, "Hakan benim için eski bir takım arkadaşından çok daha fazlası. O bir kardeş, Türkiye Milli Takımı'nın kaptanı ve ona karşı büyük bir sevgi besliyorum. Sahada olağanüstü bir oyuncu. Tempoyu kontrol ediyor, baskı altında bile her zaman doğru olanı yapıyor, bir lider. Ona karşı oynamak her zaman zordur, ama ben olayın duygusal tarafına bakmayı tercih ediyorum: Türk futbolunu en üst düzeyde temsil etmiş iki insan birbirleriyle karşı karşıya gelecek." dedi. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAVORİLERİ

“Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon kim kazanabilir?” sorusuna cevap veren Arda Turan, "PSG ve Bayern favori, Barcelona sürpriz yapabilir ve Inter de ileri gidebilir. Ama birini seçmem gerekirse, Atletico'nun kazanmasını isterdim. Gönlüm onlardan yana." yorumunda bulundu. 

Çiğdem Sidar Ceylan
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