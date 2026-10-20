2 çırağını dövdüğü iddiasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandı

2 çırağını dövdüğü iddiasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TUTUKLANDINiğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı