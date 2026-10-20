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2 çırağını dövdüğü iddiasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandı

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2 çırağını dövdüğü iddiasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandı
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TUTUKLANDINiğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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