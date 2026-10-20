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Ankara Kahramankazan'da platformun altında kalan 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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Ankara Kahramankazan'daki galvaniz fabrikasında çelik platformun devrilmesi sonucu altında kalan 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Kazanın ardından fabrika yetkilisi 3 kişi gözaltına alınırken işçinin Hakkari'nin Derecik ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Ankara'da, galvaniz fabrikasında halat bağladığı çelik platformunun devrilmesi sonucu altında kalan 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika yetkilisi 3 kişi gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Kahramankazan'ın Ciğir Mahallesi'nde yer alan galvaniz fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, işçi Danyal Can (24), halat bağlamak için içine girdiği çelik platformun devrilmesi nedeniyle platformun altında kaldı. Kazanın ardından ihbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybederken, işletme müdürü E.K. (44), imalat sorumlusu R.E. (33) ve ustabaşı R.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Çalışmak için Ankara'ya geldiği belirtilen Danyal Can'ın ise memleketi Hakkari'nin Derecik ilçesinde defnedileceği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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