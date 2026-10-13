Beyoğlu'nda motosiklet sürücüsü tehdit ve hakaretten işlem görüp serbest bırakıldı

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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU'nda sipariş getiren Yusuf S.'nin (24) hafif ticari aracını park etmesi nedeniyle geçemeyen motosiklet sürücüsü Hayati Y. (44) ile arasında tartışma çıktı. Hayati Y.'nin, "Birbirimizi mi öldürelim" sözlerine Yusuf S., "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" diye karşılık verdi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hayati Y.'yi yakaladı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sipariş getiren Yusuf S., kullandığı hafif ticari aracı sokağa park etti. Sokaktan geçemeyen motosiklet sürücüsü Hayati Y. ile araç sürücüsü Yusuf S. arasında tartışma çıktı. Birbirlerini cep telefonlarıyla kaydeden sürücüler, karşılıklı tehdit ve hakaretlerde bulundu.

'SİPARİŞ GETİRDİM; PARK ETMEYE Mİ GELDİM'

Yusuf S., elindeki poşetlerle binaya girerek siparişi teslim etti. Dışarı çıkmasının ardından tartışma devam etti. Aracın park edildiği yer nedeniyle kendisine tepki gösteren Hayati Y.'ye, "Nereye çekeyim; sipariş getirdim, park etmeye mi geldim" diye karşılık veren Yusuf S., "Sen kimi tehdit ediyorsun 'Oğlum' diyorsun, 'Lan' diyorsun" diye tartışmaya devam etti.

'BEN NASIL ÇIKACAĞIM'

Motosikletteki Hayati Y., geçmeye çalıştığı sırada "Allah aşkına kardeşim, canım yandı" diyerek duruma tepki gösterdi. Sürücüler arasında devam eden tartışmada Hayati Y. "Bari kusura bakma de, özür dilerim de" sözlerine, "Tamam kusura bakma" karşılığını verildi. Hayati Y., "Ben nasıl çıkacağım. Buradan üç adam geçer. Araç geçmiyor" diye konuştu.

'ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORSA ÖLDÜRÜRÜZ'

Tartışma sırasında araç sürücüsü Hayati Y., "Benim üstüme sürme" diyerek Yusuf S.'ye tepki gösterdi. Hayati Y.'nin, "Birbirimizi mi öldürelim" sözlerine ise Yusuf S., "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" diye karşılık verdi. Hayati Y.'nin "Ayağıma basıyorsun" dediği de duyuldu. Tartışma sırasında sürücüler arasında "Adresini ver, oraya geleyim", "Adresim devlet" ve "Neresiyse oraya gel" ifadeleri de kullanıldı. Görüntülerde Hayati Y. "Videoyu da paylaşacağım, plakanı da çekiyorum" sözleri de yer aldı. Tartışmanın sonunda ise Hayati Y., Yusuf S.'ye "Ceza 180 bin lira; gelince görürsün" dedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen sürücülerden Hayati Y., aynı gün yakalandı. Yusuf S.'nin ise şehir dışında olduğu tespit edildi. Yusuf S.'nin 3, Hayati Y.'nin ise emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında işlem başlatılan Hayati Y., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı