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Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
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İSKİ Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AŞIK VEYSEL MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.10.2024 15:02:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ÇUBUKLU MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.10.2024 16:14:23

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.10.2024 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Küçükçekmece Soğuk Haber Ataşehir Esenyurt İstanbul Üsküdar Sarıyer Maltepe Kadıköy Esenler Beyoğlu Beykoz Pendik Gündem Tuzla Yaşam İSKİ

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