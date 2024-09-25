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İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
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İSKİ Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Kemerburgaz Sultangazi İstanbul Esenyurt İSKİ

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