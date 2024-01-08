İstanbul 2024 seçim anketleri! Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum kim önde?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Peki, İstanbul 2024 seçim anket sonuçları ne? Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum kim önde?

İSTANBUL 2024 SEÇİM ANKETLERİ!

İstanbul 2024 seçim anketleri henüz açıklanmadı. Açıklanan anketleri sayfamızda görüntüleyebilirsiniz.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum 1976 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Mimar Kemal Lisesi'ni bitirdikten sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

1999 yılında mezun olan Kurum, 2005 yılına kadar özel sektörde çalıştı.

Kamu sektörüne 2005 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) giren Kurum, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladı.

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.

2009'dan, Bakan olduğu 2018'e kadar ise Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

2017 yılında ise Selçuk Üniversitesi'nde Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisans yaptı.

47 yaşındaki Murat Kurum, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ilk kabinede, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve başladı.

2021 yılında bakanlığın adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değişti.

Bakanlığı döneminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul Projesi'ni, "Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak bir projedir" sözleriyle savundu.

Bakanlığı döneminde hayata geçirilen "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan Salda Gölü'ne "Millet Bahçesi" projesi ise çevrecilerin ve muhalefetin tepkisini çekti.

Bakanlığı döneminde de adı sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Kurum, Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde tüm kabine üyelerini milletvekilliğine aday gösterme kararı alması üzerine İstanbul'dan milletvekili adayı oldu.

Murat Kurum seçim kampanyasını, deprem riskine karşı alınacak önlemler kapsamında İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri üzerine kurdu.

Kurum bu süreçte, İstanbul'da 379 bin bağımsız bölüm için 66 bin binanın başvuru yaptığını ve 5 yıl içinde dönüşümü bitirecekleri vaadinde bulundu.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından bir süre bölgede kalan Kurum, 11 ildeki 5 milyon 919 bin bağımsız bölümün yerinde incelemesini yaptıklarını, Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla çalıştıklarını, deprem bölgesindeki kültür, demografik yapı, doğa, iklim ve çevreyi de içine alacak tasarımla konutları inşa edeceklerini savundu.

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilen Kurum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kurum, AKParti teşkilat üyelerinin katılımıyla 18 Aralık'ta yapılan temayül yoklamasında, eski Bakan Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte, en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum 3 çocuk babası.