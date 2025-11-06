Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı Haber Videosunu İzle
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki üç köyün sakinlerine haritalarda gösterilen bölgeleri tahliye etmeleri konusunda yapılan uyarının ardından, bu bölgelerde bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

  • İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi.
  • Saldırıda 1 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı.
  • İsrail ordusu saldırı öncesinde et-Taybe, Tayr Debba ve Aita Cebel beldelerindeki hedefleri vurma tehdidinde bulundu.

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ HİZBULLAH HEDEFLERİNE SALDIRI

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi. Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi. İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi. Saldırıların olduğu sırada başkent Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucu, bölgedeki yerleşim yerleri yıkılırken, boş arazilerde çukurlar oluştu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırı sonrası hedef alınan noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti. Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdıİsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti. Adraee, bu açıklamalardan kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah'a ait askeri yapıya" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu. Aita Cebel beldesinde vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, bu noktaya yakın ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

HALK EVLERİNİ TERK ETMİŞTİ

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan güneyindeki 3 beldeye yönelik saldırı düzenleyecekleri yönünde tehditte bulunması, bölge halkı arasında paniğe neden olmuştu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başlamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANMIŞTI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSarhoş Selim:

İsrail saldırıyor islam alemi korkudan sadece seyrediyor. Ara sıra biri kınıyor ve ticaret devam ediyor

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

eminim o biri yine israili cok pis sekilde kinayacaktir, muhtemelen bir bakmayan yakindan takip ediyor ve israili uyariyoruz derken bir digeri göreve haziriz diyecek ve her zamanki gibi ertesi günü uyandiklarinda söylediklerini unutmus olacaklar.

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Sus belli etme

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

CIA , İngiltere ve İsrail destekli kurulan Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı olarak yalandan BÜYÜK KINIYORUZ

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Sevgili Olgun... Yakinda 10 Kasim Ata mizin Ölüm yildönümü. Sizden ve Tum Editorlerinizden ricam, Atatürk Ile ilgili yazilarinizin yorum kismini kapatin lutfen..Cunku bir cok yoz kafa ve Vatan hainleri buyuk Komutan Atatürk,e diz boyu hakaret ediyorlar, Türk un Atasina yapilan hakaretleri insan kaldiramiyor ve uzuluyorum ..Lutfen izin vermeyin.. Tesekkur ederim.. Hürmetler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImud Imud:

Bu kadar maliyeti nasıl karşılıyorlar garip

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.