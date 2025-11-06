İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ HİZBULLAH HEDEFLERİNE SALDIRI

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi. Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi. İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi. Saldırıların olduğu sırada başkent Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucu, bölgedeki yerleşim yerleri yıkılırken, boş arazilerde çukurlar oluştu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırı sonrası hedef alınan noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti. Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti. Adraee, bu açıklamalardan kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah'a ait askeri yapıya" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu. Aita Cebel beldesinde vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, bu noktaya yakın ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

HALK EVLERİNİ TERK ETMİŞTİ

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan güneyindeki 3 beldeye yönelik saldırı düzenleyecekleri yönünde tehditte bulunması, bölge halkı arasında paniğe neden olmuştu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başlamıştı.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANMIŞTI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.