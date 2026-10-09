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Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü

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Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 90 ve 90+6'da attığı gollerle 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira, 64. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi kaldı.
  • Galatasaray 16 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu; Kasımpaşa 10 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazandı. 

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE ATAKLAR

15. dakikada Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi. 17. dakikada Leao'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'ün bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı. 19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topla sağ kanatta buluşarak içeri sokulan Batrakov, penaltı noktası civarındaki Deniz Gül ile duvar pası yaptıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazdaki Leao'nun önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kurtardı.

KASIMPAŞA GOLE YAKLAŞTI

32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.

İLK YARI BİTERKEN EŞİTLİK BOZULDU

45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kasımpaşalı oyuncuların kırmızı kart beklentisi oluştu. VAR incelemesi sonrası monitöre davet edilen Hakem Halil Umut Meler, Lucas Torreira'nın sarı kartını iptal ederek Uruguaylı orta sahaya kırmızı kart gösterdi. 

ZORLU MAÇTA SKORA DENGE GELDİ

68. dakikada skor 1-1 oldu. Kasımpaşa'da kullanılan korner sonrasında kaleci Uğurcan çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Ceza yayında Diarra'nın şut çekti ve savunmaya çarpan top Rak Sakyi'nin önünde kaldı. Rak Sakyi'nin harika şutunda top köşeden ağlara gitti.

90. DAKİKADA GALATASARAY YENİDEN ÖNDE

Galatasaray, 90. dakikada yeniden öne geçti. Jakobs topu sol kanattan içeriye çevirdi, Barış Alper topun kontrolünü sağladı ve sert vuruşunda topu ağlara gönderdi.

LEMINA FARKI İKİYE ÇIKARTTI

Karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında skor 3-1 oldu. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

GALATASARAY'DAN KRİTİK 3 PUAN

Karşılaşmanın geride kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 16 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ligde ilk kez kaybeden Kasımpaşa, 10 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Galatasaray 10 kişiyle tamamladı ama bir daha hakem vardı hakem de 11 kişilerdi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıBülent Arslan:

Galatasaray koydukça ses geliyor.

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

İsmi gibiiii, Ziyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa atmaaaaaa ziyaaaaaaaaaaaa,, bu algınızla bir yere varamazsınnnnnnn ziyaaaaaaaaaa

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Atma Ziyaaaaaaaaa

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Barış düzeliyor, Uğurcan kötüleşiyor. Deniz forvet değil, Uğurcan a hatırlatın topa trene bakar gibi bakmayacaksın kedi gibi üstüne atlayacaksın

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Nasıl kazanamaz meler ve Emre var daha ne olsun

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Allah'tan Barış bu maçta kendine geldi

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