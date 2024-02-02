Işın Karaca kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Işın Karaca biyografisi!

Işın Karaca, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Işın Karaca kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Işın Karaca biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Işın Karaca biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

IŞIN KARACA KİMDİR?

1973 yılında Londra'da doğdu. Annesi Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca'dır. İngilterede Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.

Müzikal kariyerine Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başladı. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı. Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karacadır. 1999'da kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlendi. Grup hiçbir albüm çıkaramadan dağıldı. İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı.

2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu.Sezen Aksu'nun "Oh oh" ve "Allahın Varsa" adlı kliplerinde oynadı. 2000 yılında Fresh B'nin "Gerçek Kal" albümünde "Geçmişe Yolculuk" adlı şarkıya düet yaptı. 2001'e kadar Sezen Aksu'ya vokalistliğini sürdürdü.

Üç albüm dışında birçok projeye de katkıda bulunmuştur. Tema Vakfının Bir Milyar Meşe projesi için bestelenen "Meşe Şarkısı"nı diğer sanatçılarla beraber yorumladı. Birçok reklam jingle'ı seslendiren sanatçı; Coca Cola, Saray Halı, Piyale, Aria, Powertürk gibi markaların reklamlarını seslendirdi.

İlk albümü Anadilim Aşk'ı 6 Aralık 2001 tarihinde piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası "Tutunamadım" ve ardından "Başka Bahar" birer hit oldu.

İlk albüm yayınlandıktan sonra birçok projeye de imza attı. Selmi Andak'ın "Uluslararası Ödüllü Selmi Andak Şarkıları" albümünde "Ve Ben Yalnız"'ı yorumladı. Hakkı Yalçın'ın söz verdiği şarkılardan oluşan "O Şarkılar... Hakkı Yalçın Şarkıları" albümünde "Sen Gittimi Ben Ölürüm"ü yorumladı. Şarkıya İstanbul Metrosunda 7 Nisan 2004'te klip çekildi. Alpayla "Sessiz Kalma" düeti yaptı. Şarkıya çekilen klipte Işın Karaca'da rol aldı. Remix versiyonun klibinde ise önceki klibin görüntüleri kullanıldı.

Marşlardan oluşan "Yeni Türkiye Coşku Dolu" adlı albümde "Yeni Türkiye" adlı şarkıyı seslendirdi. 2004 yılında Ezel Akay'ın filmi Neredesin Firuze'nin film müziklerinden "Aynı Cemin Bülbülüyüm" adlı şarkıyı seslendirdi. Ayrıca bu filmde konuk şarkıcı olarak da yer aldı. Yine 2004 yılında Erdem Yörük, Eda Özülkü ve Metin Özülkü'yle beraber Masalcılar adlı grubu kurdu. Grup çocuklara masal anlatan ilk albümleri olan "Masalcılar - 1"i piyasaya sürdü. Grup her ne kadar bu projeyi seri haline getireceklerini söylediyse de hatta bunu albüm kapağına bile yazdıysa da , ikincisini hiçbir zaman çıkarmadılar.

İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var'ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. Aysel Gürel, Suat Suna, Ümit Sayın gibi çeşitli isimlerle çalıştığı albümde sadece 2 tane Sezen Aksu şarkısı vardır. Çıkış şarkısı Yetinmeyi Bilir misin? bir hit olmuştur. İkinci klip şarkısı "Bekleyelim de Görelim" de büyük bir başarı yakalamıştır. Son video ise bir Sezen Aksu cover'ı olan Onno Tunç şarkısı "Hoşgörü" olmuştur.

2005 yılında Polis Teşkilatının 160. Kuruluş Günü için yapılan "Görev Başındayız"da Özcan Deniz ile düet yaptı. Şarkıya çekilen ve Hülya Avşar, Cem Yılmaz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin de yer aldığı klipte Işın Karaca'da yer aldı. 2006 yılında Mehmet Tokat'ın şiir albümü "İnadına Seveceğim"de "Yalnızlığın Adresi" adlı şarkıyı yorumladı.

Aynı yıl Ali Kocatepe'nin 41'inci sanat yılını kutladığı "41 Kere Maşallah" adlı albümde yıllar önce Nükhet Duru'nun seslendirdiği "Ben Sana Vurgunum"u tekrar yorumlamıştır. Rap şarkıcısı Ogeday albümü "Mecburi İstikamet"te "Eski Bir Resim" adlı şarkıya düet yaptı. Okul yaptırmayı ve okulların fiziksel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen "Yaşasın Okulumuz" adlı proje için yapılan sözü ve müziği Ahmet Özden'e ait şarkıyı Burcu Güneş, Yavuz Bingöl, Fatih Erkoç ve Özcan Deniz'le beraber seslendirmiştir.

2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde üçüncü albümü Başka 33/3'ü piyasaya sürdü. Bu albümde çoğunlukla Alper Narman ve Fettah Can ile çalıştı. Bir tane de kendi bestesinin yer aldığı albümün çıkış parçası "Mandalinalar" bir hit olmuştur. İkinci klip şarkısı ise "Kalp Tanrıya Emanet" oldu. Bu albümün önceki albümlerinden en önemli farkı ise artık Sezen Aksu ile çalışmıyor olması. Sezen Aksu vokalisti olarak tanınan Karaca, bu albümde Aksu ile çalışmaması ile ilgili olarak Sezen Aksu okulundan bir dönem uzaklaştırıldığını söylüyor.

2007 yılında Dolapdere Big Gang'in Just Feel albümünde "The Final Countdown" şarkısını seslendirdi. Bu şarkı Işın Karaca'nın yayımlanmış bir albümde seslendirdiği ilk ingilizce şarkıdır.

2008'in başında Ogeday ile ortak çalışması olan Maxi Single çıktı. Bu singleda "Eski Bir Resim" adlı şarkının RnB, Electribe, House, Reggaeton ve Electronic tarzında remiksleri yer alıyor.Haziran ayında ATV'nin Elif dizisinin jenerik müziği için Esmeray'ın hit şarkısı "Unutama Beni"nin cover'ını seslendirdi.

Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Sibel Alaş, Zeki Güner, Erol Temizel, Erdem Yörük gibi isimlerle çalıştı. Bu albümde Işın Karaca yoğunluklu olarak besteci ve söz yazarı olarak yer alıyor. Albüm geleneksel pop tarzının dışında R&B ve elektronik tarzında farklı soundlara sahip.

Işın Karaca Undercover 2006 yılından bugüne; Jazz, funk, soul ve yabancı pop parçalarından oluşan çok özel bir repertuarla Taksim Balans Performance Hall'da konserler veriyor.

2005 yılında Sen Ne Dilersen adlı sinema filmine oynadı. Başrollerini Işık Yenersu, Zeynep Eronat, Yıldız Kenter, Fikret Kuşkan gibi isimlerin paylaştığı Cem Başeskioğlu'nun yönettiği filmde Marika rolüyle başarılı bir performans sergiledi. Ocak 2009 tarihinde gösterime girecek "Herşeyin Bittiği Yerden" adlı filmde Okan Bayülgen'le beraber rol alacaklar. 1999 İzmit depremini konu alan Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı filmim çekimlerine 17 Ağustos 2008 tarihinde başlandı. Karaca filmde Hemşire Caroline'ı canlandıracak.

2005 yılında Atv ekranlarında yayınlanan kendi adını taşıyan "Işın Show" adlı show programını sundu. Yedi bölüm yayınlanan programda müzisyen konuklarıyla bir çok düet yaptı. Program 19 Ağustos 2005 tarihinde sona erdi.

Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adlı dizide konuk sanatçı olarak yer almıştır.

2007 yılında Elmax kanalında yayınlanan anneler arası güzellik yarışması "Kadın Her Yaşta Güzeldir"i Vatan Şaşmaz'la beraber sundu. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan "Şarkı Söylemek Lazım" adlı yarışmada Vatan Şaşmaz'ın koçluğunu üstlendi. İkili yarışmayı dördüncülükle tamamladı. Yine aynı yıl TürkMax'da yayınlanan "Haydi Söyle" isimli müzik yarışmasını sundu.

Atv'de yayınlanan Altın Kızlar dizisinin 17 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan 4. bölümünde hemşire Binnaz rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2005 yılında, 1999 İzmit depreminde hasar gören Gölcük Kız Meslek Lisesinin kütüphanesinin tamirine yardımcı oldu. 31 Temmuz 2005 yılında bir yardım konseri verdi ve gelirini okula bağışladı.19 Nisan 2006 tarihinde açılışını yaptığı kütüphaneye kendi adı verildi.

2006 yılında, okul yapmayı ya da mevcut okulların durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan Yaşasın Okulumuz projesinde yer aldı. Proje için yapılan şarkıyı diğer sanatçılarla beraber seslendirdi ve "Sen" şarkısını da bu albümde yer aldı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan yardım gecesinde katılarak yardım topladı.

Nisan 2008'de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KACUV)'un kanserli çocukların tedavisi için hijyenik evler kurulmasını amaçlayan "Aile Evi" projesinde "Gel Sende Katıl Umudun Şarkısına" şarkısını diğer sanatçılarla beraber seslendirdi.

2 Mart 2005'ten bugüne resmi web sitesinde yayınlanan "Kaleminden" adlı blog'unda projeleri hakkında haberlerin yanısıra, toplumsal olayalar karşısındaki kendi görüşlerini de yazıyor.Küresel ya da ulusal problemlerin yer aldığı makaleler politikadan sanat yaşamına geniş yelpazede konuları içeriyor. Şu ana kadar 66 makale yayınlamıştır.

2005 yılında bir kitap yazdığını söyleyen Karaca, daha sonra bunun bir diyet kitabı olduğunu açıklamıştır. "Büyümek İçin Küçülmek Lazım" adlı kitabı 36 bedene zayıfladığında yayınlayacak.Beş yıllık kilo verme hikâyesinin anlatılacağı kitapta okuyuculara tavsiyeler de yer alacak.2008 yılında 2kadin.com web sitesinde köşe yazarlığına başladı ve 18 Temmuz 2008'den bugüne köşe yazıları yazıyor.Köşe yazısında genellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine yazıyor.

2010 yılı yaz aylarından itibaren magazim web sitesi için köşe yazarlığı yapmaktadır.

Genç yaşta yaptığı evlilikten Erda Kıvanç adında 14 yaşında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği olmuştur. Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştır.Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır. Işın Karaca 28 aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi.

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