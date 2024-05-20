İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında öldü mü ve Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir? soruları gündemde. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopter, Doğu Azerbaycan'da düştü. İran Dışişleri Bakanı öldü mü? Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir? Detaylar haberimizdedir...

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ MÜ?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle saatler süren arama çalışmalarına Akıncı İHA'nın katılmasıyla helikopterin enkazının yeri tespit edilirken, görevlilerin olay yerine intikali sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.

HÜSEYİN EMİR ABDULLAHİYAN KİMDİR?

Hüseyin Emirabdullahiyan, 1964 yılında doğdu ve 19 Mayıs 2024 yılında vefat etti. İranlı bir diplomat ve İran'ın şu anki dışişleri bakanıdır. Daha önce 2011'den 2016'ya kadar Arap ve Afrika işlerinden sorumlu dışişleri bakan yardımcısıydı.

Ali Laricani başkanlığından Muhammed Bakır Galibaf başkanlığına kadar İran Parlamentosu uluslararası ilişkiler başkanlığına, İslamî Şûra Meclisi Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğüne özel asistanlık ve Filistin İntifadasını Destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği Genel Sekreterliği, Quarterly Filistin Stratejik Diyalog Genel Müdürlüğü yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nda tanınmış bir şahsiyettir ve açık sözlü ve aktif uluslararası ve bölgesel duruşu, Irak, Suriye krizleri ve Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerde onu öne çıkarmıştır. Doktora derecesine sahiptir. Tahran Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu ve anadili Farsça'nın yanı sıra Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Hüseyin Emirabdullahiyan

Muhammed Cevad Zarif'in bakanlığının ilk üç yılında görev yaptığı Dışişleri bakan yardımcılığı görevine Ali Ekber Salihi'nin bakanlığı döneminde atandı. Halen Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Okulunda profesördür.

Zarif'in üstü kapalı istifasının ardından, dönemin İran parlamentosu başkanı Ali Laricani'ye yakın olan Emirabdullahiyan'ın adı bazı medya organları tarafından bakanlık adaylarından biri olarak anıldı.

Hayatının erken dönemi ve eğitimi

Emirabdullahiyan, 1964 yılında Damğan'da doğdu. 6-7 yaşında babasını kaybetti. 1994 yılında evlendi ve bir oğlu ve bir kızı var. Doktora derecesine sahiptir. Tahran Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler mezunudur ve iyi derecede İngilizce iletişim kuramasa da Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Bağlılığı

Emirabdullahiyan'ın siyasi konumu, Seyyid Ali Hamaney'in konumunu daha çok yansıtıyor ve İran siyasi söyleminde ne reformculara ne de köktenci eğilimlere açık bir şekilde uymuyor. Bazı tutumları, Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'a bağlı sözde Direniş Cephesi'ni ve İsrail ile çatışan İran İslam Cumhuriyeti ile uyumlu diğer akımları destekler nitelikte.

Seyyid Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde nükleer müzakereler sırasında Nükleer Müzakereler Siyasi ve Güvenlik Komitesi üyesiydi. Hasan Ruhani'nin ilk döneminde Tahran'daki Londra büyükelçiliğinin yeniden açılmasının ardından bölgesel görüşmeler için İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ile görüşmek üzere Londra'ya davet edilen ilk İranlı yetkili oldu. Federica Mogherini ile ayrıntılı bölgesel görüşmeler yaptı ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Hizbullah-Lübnan Genel Sekreteri Seyid Hasan Nasrallah ile ayrıntılı görüşmeler yaptı.

ABD ile müzakere

2007'de Bağdat'ta düzenlenen İran-Irak-Irak üçlü toplantısında İran müzakere heyetinin başkanıydı. Toplantı, Irak'taki durumu tehlikeli olarak nitelendiren Amerikalıların talebi üzerine Irak'ın güvenliğini sağlamak için yapıldı. Görüşmeler sonuçsuz üç oturumdan sonra başarısız oldu. Emirabdullahiyan daha sonra görüşmeler hakkında Amerikalıların mantıklı bir kelime duyduklarında olay yerinden ayrıldığını ve mantıklı bir cevap alamadıklarını söyledi. ABD müzakerelerinin başında gündemi kendilerinin belirlemesi gerektiğini düşündüler, ancak İslam Cumhuriyeti buna izin vermedi ve gündemin tarafların mutabakatı ile belirlenmesine karar verildi.

Kasım Süleymani ile iletişimi

Kasım Süleymani ile yakın bir ilişkisi vardı ve bu, Dışişleri Bakanlığı'nda, özellikle İran Dışişleri Bakanlığının Arap ve Afrika pozisyonlarındaki yirmi yıllık sorumluluğundan kaynaklanıyordu. Süleymani Kudüs Gücü komutanı olduğunda, Emirabdullahiyan Dışişleri Bakanlığında Irak uzmanıydı. 2003'teki Irak ayaklanması sırasında Saddam'ın devrilmesiyle birlikte Dışişleri Bakanlığında Irak'tan sorumlu oldu.

Emirabdullahiyan daha sonra Avrupalı heyetler ve yetkililerle yaptığı görüşmede, Süleymani'nin dünya barışına ve güvenliğine katkıda bulunduğu için İslam Cumhuriyeti'ne ve Süleymani'ye teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi. Süleymani olmasaydı bölgedeki büyük ülkelerin parçalanacağına inanıyor.