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Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, Karaciğer Nakli Sonrası Hayatını Kaybetti

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19 yaşındaki Brezilyalı Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrasında hayatını kaybetti. Valim, son olarak Taylor Swift'in konserinden paylaşım yapmıştı. Babası ve Ceara eyaletindeki Caucaia belediye başkanı olan Vitor Valim, kızının ölüm haberini doğruladı. Sofia, karaciğer nakli kuyruğuna girdikten sonra uyumlu bir donör bulmayı başarmış, ancak vücudu yeni organı kabul etmeyerek hayatını kaybetti.

Instagram fenomeni Maria Sofia Valim, geçirdiği karaciğer nakli sonrasında 19 yaşında hayatını kaybetti. Brezilya'da Ceara eyaletindeki Caucaia belediye başkanının kızı olan Sofia, Taylor Swift konserinden bir selfie paylaşmıştı

19 yaşındaki Brezilyalı Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrasında trajik bir şekilde öldü. Valim, en son Taylor Swift'in konserinden paylaşım yapmıştı.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletindeki Caucaia belediye başkanı olan babası Valim'in ölüm haberini doğruladı.

İlk adı Maria olmasına rağmen genellikle göbek adı olan Sofia'yı ilk adı olarak kullanırdı.

Sofia, bir aydan kısa bir süre önce 103.000 Instagram takipçisine Taylor Swift'in 25 Kasım'da Sao Paulo'daki konserinde çekilmiş bir selfie paylaşmıştı.

Babası Vitor Valim geçen Salı günü yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "En büyük kızım Sofia ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor ve bu durum onun bu sabah karaciğer nakli kuyruğuna girmesine neden oldu.

"Kızım ve onu seven herkes için dua etmenizi rica ediyoruz."

İki gün sonra sosyal medyada şunları yazdı: "Yasal prosedürleri takip edip karaciğer nakli kuyruğuna katıldıktan sonra Sofia, durumunun aciliyeti nedeniyle bir donör bulmayı başardı.

"Bu sabah uyumlu bir donör bulundu ve ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Ancak önümüzdeki 48 saat, Sofia'nın vücudunun yeni organı kabul edip etmeyeceğini öğrenebilmemiz içinbir gözlem süresi olacak.

"Bağışçının ailesine duyarlılıkları ve kızımın hayata dönmesine yardımcı oldukları için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Tanrı seni korusun.

"Lütfen Sofya'nın mücadelesinin bu yeni aşamasında dualarınıza ve pozitif enerji göndermeye devam edin."

Politikacı olan baba, Cumartesi günü kızının ölümünü şöyle duyurdu: "Sevgili kızım Sofia'nın vefatını herkese en derin acı ve üzüntüyle bildiriyorum.

"Maalesef vücudu dayanamadı. Bu aşırı acı anında bana ve aileme adanan dua ve şefkat için herkese teşekkür ediyorum."

Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, Karaciğer Nakli Sonrası Hayatını Kaybetti

Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, Karaciğer Nakli Sonrası Hayatını Kaybetti

Instagram Yıldızı Maria Sofia Valim, Karaciğer Nakli Sonrası Hayatını Kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya

Brezilya Sosyal Medya 3. Sayfa Dünya Haberler

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