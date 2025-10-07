Hüseyin Kocabıyık kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık neden gözaltına alındı?

Hüseyin Kocabıyık, Türk siyasetinde uzun yıllardır gündemde olan bir isim. Ancak son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları, onu beklenmedik bir şekilde gözaltı haberlerinin merkezine taşıdı. Peki, Hüseyin Kocabıyık kimdir? Eski AK Parti İzmir Milletvekili Kocabıyık neden gözaltına alındı? AK Parti'den neden ihraç edildi? Hüseyin Kocabıyık'ın gözlatı sürecine dair detaylar haberimizde...

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, Türk siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak özellikle AK Parti döneminde aktif rol almış eski bir milletvekili ve deneyimli bir siyasal analisttir. 1963 yılında Konya'da dünyaya gelen Kocabıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Ardından aynı bölümde master derecesi alarak akademik altyapısını güçlendirdi.

Profesyonel kariyerine 1993-1994 yıllarında yöneticilikle başlayan Kocabıyık, 1995-1999 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye'nin 53, 54 ve 55. Hükümetleriyle yakın çalıştı. 2004-2006 yıllarında yüksek Politikalar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüterek politika üretim süreçlerine katkı sağladı.

Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği ve Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı gibi görevlerle sosyal, siyasal ve uluslararası araştırmalara yön veren Kocabıyık, analist kimliğiyle de tanındı. 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri olarak görev yaptı ve medya alanında da Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde yazarlık yaptı. 2014-2015 yıllarında ise Turkuvaz Medya'nın Ege Temsilcisi olarak aktif görev aldı.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN KOCABIYIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2025 yılı Nisan ayında yaşanan gelişmeler, Kocabıyık'ın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kocabıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gözaltına alındığını duyurdu. Ancak, gözaltının detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kocabıyık, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürecine ilişkin yorumlarda bulunmuştu. Bu paylaşım, kamuoyunda tartışmalara yol açtı ve kısa süre içerisinde Kocabıyık'ın durumu, siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Uzmanlar, gözaltının Kocabıyık'ın siyasi yorumları ve açıklamaları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Henüz resmi soruşturma detayları paylaşılmadığı için, olayın yasal ve siyasi boyutu kamuoyunda merakla takip ediliyor.

HÜSEYİN KOCABIYIK AK PARTİ'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Hüseyin Kocabıyık, AK Parti üyeliği süresince parti içi disiplinle ilgili süreçlerin odağında yer aldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik eleştirel açıklamaları, partide ciddi bir tartışma başlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı, partide ihraç sürecini hızlandıran en önemli faktör oldu. Kocabıyık, 11 Nisan 2025 tarihinde AK Parti tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde yapılan incelemeler sonucunda, partinin tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle üyeliği sonlandırıldı.

Kocabıyık'ın ihraç edilmesi, Türk siyasetinde tartışılan konular arasında yer aldı. Uzmanlar, siyasi partilerin disiplin süreçlerinin ve sosyal medya paylaşımlarının etkisini vurgularken, Kocabıyık'ın ihraç edilmesinin hem siyasi hem de hukuki boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.