Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi

Türkiye'nin 81 iline yönelik hazırlanan "Şehirlerin Karakter Haritası" sosyal medyada yeniden gündem oldu. Listede Adana'nın "delikanlı enerjisi", İstanbul'un "hızlı ve çevik" yapısı, İzmir'in "özgür ruhu" ve Erzurum'un "Dadaş vakarı" gibi şehirlerle özdeşleşen özellikler öne çıktı.

ŞEHİRLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Hazırlanan analizde her il için dikkat çeken bir karakter tanımı yapıldı. İstanbul için "81 ilin özeti; hızlı, çevik ve her an tetikte" ifadesi kullanılırken, Ankara "disiplinli ve ciddi memur vakarı", İzmir ise "özgürlükçü ve yaşamayı seven ruh" olarak tanımlandı.

KARADENİZ: ENERJİ VE DİNAMİZM

Karadeniz şehirlerinde enerji ve dinamizm vurgusu dikkat çekti. Trabzon için "inatçı ve tutkulu", Rize için "soru bitmeden cevap veren hız", Giresun için "neşeli karakter" ifadeleri yer aldı. Doğu Anadolu illerinde ise direnç, vakar ve köklü kültür öne çıktı. Erzurum "Dadaş vakarı", Kars "soğukkanlı ve kültürlü yapı", Van "dostluk ve kahvaltı kültürü" ile anıldı.

DİYARBAKIR; GÜÇLÜ HİTABET, ŞANLIURFA İSE...

Güneydoğu Anadolu'da kadim geçmiş ve güçlü duruş vurgulandı. Diyarbakır "güçlü hitabet", Şanlıurfa "sabırlı ve kadim", Gaziantep ise "iş disiplini ve mutfak tutkusu" ile öne çıktı. İç Anadolu illerinde ise sadelik, dürüstlük ve geleneksel yapı ön plana çıkarıldı.

İŞTE 81 İLİN KARAKTER ANALİZİ;