Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP İstanbul eski İl Başkanı Gürsel Tekin, Sinan Burhan’ın yönettiği programda yeni parti, İBB Meclisi, “Terörsüz Türkiye” süreci, dış politika ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin soruları yanıtladı.

“CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ VAR, GÜNÜ GELİNCE AÇIKLANACAK”

Yeni partinin cumhurbaşkanı adayına, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, Mansur Yavaş’ın şu an partide olmadığını ve bu nedenle kendisi hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Tekin, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletin güvenini alabilecek, donanımlı, birikimli bir cumhurbaşkanı adayı zaten vardır. Günü geldiğinde bu isim Genel Başkanımız tarafından açıklanacaktır. Yeni parti uçuyor mu? Yeni partinin adayı kim olur bilemem, Özgür Bey’de de böyle bir niyet görmüyorum” dedi.

İBB MECLİSİ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI UYARISI

İBB Meclisi’ndeki dengelerin istifalar ve iadelerin ardından değiştiğini, sayıların birbirine çok yakın olduğunu belirten Tekin, meclis başkanvekilliğinin "Cumhur İttifakı’na geçmesi riskine" karşı uyardı. Ayrılık kararının sorumluluğunun yeni partide olduğunu vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

“Biz geldiğimiz günden itibaren her türlü kötülüğe rağmen, ilçeler dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazanmış olduğu belediyelerin muhafaza edilmesi için koşulsuz, talepsiz her türlü desteği verdik. Şimdi biz değil, yeni parti ‘ayrılalım’ dediler. Önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo çıkacak bilmiyorum ama bir seçim olduğunda, her şeye rağmen kazandığımız ildeki belediyenin devamı için desteğimizi sürdüreceğiz.”

“BUTLAN YÖNETİMİ DİYENLERİN NE SÖYLEDİĞİNİN ÖNEMİ YOK”

Yeni partinin CHP yönetimine yönelik “Butlan Yönetimi” ve “Mutlak Yönetim” nitelendirmelerine tepki gösteren Tekin, CHP’den ayrılan ekibin delegelere parayla müdahale ettiğini öne sürdü. Kurultayda ve il kongrelerinde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Tekin, şöyle konuştu:

“Bize ‘Butlan Yönetimi’ veya ‘Mutlak Yönetim’ diyorlar. Bu işi bu noktaya getiren, parayla delege halleyen müteahhit çeteleridir. O yüzden onların ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Kendilerine güveniyorlarsa, basına baskı yapmayı bıraksınlar ve istedikleri ekranda belgeleriyle karşımıza çıksınlar.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Terörsüz Türkiye” sürecine destek veren Tekin, bu meselenin oy ya da sandık hesabı olamayacağını vurguladı. Tekin, “Sayın Bahçeli bu açıklamayı ilk yaptığında kendisini kutlamış bir insanım. 2008 yılında ‘Bu sorun CHP ve MHP olmadan çözülemez’ demiştim ve haklı çıktım. Bugün iktidarın, MHP’nin ve CHP’nin bu yöndeki çabası çok önemlidir ve daha da hızlı yürütülmelidir. Süreci sonuna kadar destekliyorum” ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKADA MEKKE İTTİFAKI VE LİBYA ANLAŞMASI

Mekke İttifakı, Bedir İttifakı ve Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı değerlendiren Tekin, milli meselelerin iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğini söyledi. Tekin, “Dış politikada çok netiz; ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa, iktidarda kimin olduğunun hiçbir önemi olmadan onu sonuna kadar destekleriz. Türkiye; Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar sınırlarının dışında gücünü gösteren bir ülkedir, bu girişimler milli çıkar açısından son derece doğrudur” dedi.

“7-8 MİLYON UYUŞTURUCU BAĞIMLISI VAR” İDDİASI

Ekonomik kriz, yoksulluk ve işsizliğe de değinen Tekin, medyanın ve siyasetin yeterince ilgilenmediği en büyük tehlikenin uyuşturucu olduğunu savundu. Uyuşturucunun bir beka meselesine dönüştüğünü belirten Tekin, Türkiye’de 7 ila 8 milyon bağımlı bulunduğunu ileri sürdü:

“Türkiye genelinde 7 ila 8 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunuyor. Bu rakam, bağımlıların aileleri de hesaba katıldığında ortalama 20 milyon vatandaşımızın doğrudan bu sorunla boğuştuğu anlamına gelir. Ancak ne basında ne de siyasette bu durum yeterince gündeme getirilmiyor. Bizim 15 yıllık uğraşlarımız sonucunda yapılan son operasyonlarda; siyasetçilerin, yazarların, sanatçıların, sporcuların veya devasa iş adamlarının çocuklarının isimleri geçince konu ancak o zaman haber değeri taşıyabiliyor. Oysa 81 ilin tamamında durum vahimdir. Herhangi bir muhtarı arayıp sorsanız, kendi mahallesinde bu konuda ne kadar büyük bir dram ve sorun yaşandığını size açıkça anlatacaktır.”

Kaynak: Haberler.com