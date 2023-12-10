Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

Son dönemde ekranlarda boy göstermeyen Dilan Çiçek Deniz, arkadaşlarıyla kar tatiline çıktı. Çiçek karın içinde mini ve dekolteli elbisesiyle cesur pozlara imza attı.

KUBİLAY AKA DA TATİLİNE EŞLİK ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Bali tatilinden dönen Dilan Çiçek Deniz, yeniden tatile çıktı. Kubilay Aka'nın da aralarında bulunduğu arkadaş gurubuyla kar tatiline giden güzel oyuncu doyasıya eğlendiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

KARLAR İÇİNDE CESUR POZLAR

Karın içine dekolteli mini elbiseyle çıkan Dilan Çiçek Deniz, verdiği pozlarla nefes kesti. Kubilay Aka ile de eğlenceli anlarını paylaşan Çiçek'e beğeni ve yorum yağdı.