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Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka'nın bulunduğu arkadaş grubuyla kar tatiline çıktı. Güzel oyuncu karın içinde birbirinden cesur pozlar verdi.

Son dönemde ekranlarda boy göstermeyen Dilan Çiçek Deniz, arkadaşlarıyla kar tatiline çıktı. Çiçek karın içinde mini ve dekolteli elbisesiyle cesur pozlara imza attı.

KUBİLAY AKA DA TATİLİNE EŞLİK ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Bali tatilinden dönen Dilan Çiçek Deniz, yeniden tatile çıktı. Kubilay Aka'nın da aralarında bulunduğu arkadaş gurubuyla kar tatiline giden güzel oyuncu doyasıya eğlendiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

KARLAR İÇİNDE CESUR POZLAR

Karın içine dekolteli mini elbiseyle çıkan Dilan Çiçek Deniz, verdiği pozlarla nefes kesti. Kubilay Aka ile de eğlenceli anlarını paylaşan Çiçek'e beğeni ve yorum yağdı.

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz, dekolteli mini elbisesiyle karlar içinde poz verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Sosyal Medya

Dilan Çiçek Deniz Kubilay Aka Ünlüler Sosyal Medya Magazin Haberler

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