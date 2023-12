FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, kısa, resimli Facebook ve İnstagram Cuma mesajları!

En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları, platform üzerinde resimli, anlamlı, kısa cuma mesajı paylaşmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Sevdikleri ile cuma gününün sevincini ve coşkusunu paylaşmak isteyenler Facebook platformu üzerinde Facebook cuma mesajları paylaşılıyor. Cuma günü sevdikleri ile mesajlaşmak isteyenler bu mesajları tercih etmekte. İşte En güzel, kısa, resimli Facebook ve İnstagram Cuma mesajları!

FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2023

"Rabbimizin rahmeti ve mağfireti bugün de üzerimize yağsın. Dualarınızın kabul olduğu bir Cuma dilerim."

"Cumanız mübarek olsun! Rabbim dualarımızı kabul etsin, yüzümüzü güldürsün."

"Bugün eller semaya açılsın, dualar göklere yükselsin. Cumanız mübarek olsun, kalbiniz nur dolsun!"

"Rabbimizin rahmetiyle dolu, huzur ve bereket içinde bir Cuma geçirmeniz dileğiyle."

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile… Hayırlı Cumalar.

Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.