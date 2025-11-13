Eren Elmalı kaç maç ceza aldı, ne zaman futbol oynayabilecek?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, soruşturma kapsamında futbolculara yönelik cezaları resmen açıkladı. Bu kararlarla birlikte Eren Elmalı'nın kaç maç men cezası aldığı ve yeniden hangi tarihte forma giyebileceği gündemdeki yerini koruyor.

EREN ELMALI KAÇ MAÇ CEZA ALDI

Bahis soruşturması kapsamında incelenen dosyaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sporculara yönelik yaptırım kararlarını duyurdu. Kurulun açıkladığı listeye göre birçok futbolcuya farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildi.

Açıklamada Eren Elmalı'nın 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldığı belirtildi. Savunma oyuncusu Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti aldı. Baltacı ile birlikte Eren Karadağ, Furkan Özhan, Yusuf Özdemir ve Kaan Yurdakul da aynı şekilde 9 ay men cezasına çarptırıldı.

12 AY CEZA ALAN FUTBOLCULAR

Kurulun en ağır yaptırımlarından biri olan 12 ay hak mahrumiyeti cezası ise şu isimlere uygulandı: Abdulsamet Burak, Ndao, Oktay Aydın, Orkun Özdemir ve Ali Şaşal Vural.

102 FUTBOLCU HAKKINDA KARAR AÇIKLANDI

TFF, yaptığı geniş kapsamlı bilgilendirme metninde toplam 102 futbolcu hakkında disiplin hükümlerinin işletildiğini duyurdu. FDT'nin 57. maddesi doğrultusunda yürütülen değerlendirmeler sonucunda, oyunculara 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.

Kurulun detaylı karar metninde, her bir futbolcunun eylemine karşılık uygulanan yaptırımlar tek tek sıralandı. Oyuncuların büyük çoğunluğunun cezası, bahis eylemine karıştıkları gerekçesiyle belirlendi. Cezalar 45 günlük kısa sürelerden 12 aylık ağır yaptırımlara kadar çeşitlilik gösterdi.

Kurulun karar metninde isim isim şu yaptırımlar yer aldı:

1- İzzet Çelik için, bahis eylemi nedeniyle FDT 57/2'ye göre 3 ay hak mahrumiyeti cezası kararlaştırıldı.

2- Enes Keskin, aynı madde kapsamında 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

3- Yusuf Özdemir, bahis eylemi nedeniyle FDT 57/2 uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

4- Bedirhan Özyurt için, FDT 57/2'ye göre 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

5- Efe Doğan, FDT 57/2 ve 13. maddelerin uygulanmasıyla birlikte toplam 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

6- Furkan Orak, FDT 57/2 kapsamında 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

7- Metehan Baltacı, bahis eylemi sebebiyle FDT 57/2'ye göre 9 ay hak mahrumiyeti cezasına mahkûm edildi.

8- Evren Eren Elmalı, FDT 57/2 ve 13. maddelerin birlikte uygulanması sonucu 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

9- Muhammet Taha Güneş için, aynı hükümler doğrultusunda 45 gün hak mahrumiyeti kararı verildi.

10- Nazım Sangare, bahis eylemi nedeniyle FDT 57/2 ve 13'e dayanılarak 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

11- İzzet Furkan Malak, ilgili maddeler uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

12- Uğur Kaan Yıldız, FDT 57/2-13 uygulamasıyla 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

13- Kerem Kayaarası için, aynı gerekçeyle 45 gün hak mahrumiyeti verildi.

14- Mükremin Arda Türköz, bahis dosyası kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

15- Ege Albayrak, FDT 57/2 ve 13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

16- Ali Emre Yanar, aynı maddeler kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

17- Furkan Bekleviç, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

18- Kerem Yusuf Sirkeci için, FDT 57/2 uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti kararı verildi.

19- Celil Yüksel, 57/2 ve 13. maddeler uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

20- Boran Başkan, FDT 57/2 gereğince 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

21- Salih Malkoçoğlu, 57/2-13 hükümlerine göre 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

22- Adil Demirbağ, bahis eylemi nedeniyle oyçokluğuyla alınan kararla 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

23- Allasane Ndao, FDT 57/2 uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

24- Berkan Aslan, 57/2'ye göre 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

25- Abdulsamet Burak, bahis eylemi sebebiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

26- Ali Fidan, FDT 57/2 ve 13 birlikte uygulanarak 45 gün hak mahrumiyeti cezasına mahkûm edildi.

27- Yücel Gürol, aynı maddelere dayanılarak 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

28- Barış Timur, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

29- Hasan Aksu, FDT 57/2 ve 13 hükümleriyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

30- Alperen Selvi hakkında ise, bahis eylemi iddiasıyla yürütülen inceleme ve idari tedbirin devamına karar verildi.

31- Oktay Aydın, FDT 57/2 uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

32- Uğur Adem Gezer, bahis eylemi gerekçesiyle 6 ay hak mahrumiyeti aldı.

33- Arda Kemal Gülmez, 57/2 ve 13. maddelerin birlikte uygulanmasıyla 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

34- Bartu Kaya, aynı kapsamda 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

35- Alberk Koç, bahis dosyası çerçevesinde 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

36- Hasan Hüseyin Akınay, FDT 57/2'ye göre 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

37- Atakan Cangöz, aynı madde gereğince 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

38- Üzeyir Ergün, 57/2 ve 13 hükümleri uygulanarak 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

39- Eren Karadağ, bahis eylemi nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

40- Kadir Seven, ilgili maddelere göre 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

41- Arda Hilmi Şengül, FDT 57/2 uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

42- Cengiz Demir, 57/2-13 kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

43- Selimcan Temel, aynı maddelere dayanılarak 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

44- Emircan Çiçek, bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

45- Yusuf Erata, FDT 57/2 ve 13 uygulanarak 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

46- Batuhan İşen, bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

47- Hakan Yeşil, aynı hükümler çerçevesinde 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

48- Tolga Kalender, FDT 57/2-13 uygulanarak 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

49- Ensar Bilir, 57/2'ye göre 6 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

50- Temel Çakmak, bahis eylemi sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

51- Mustafa Alptekin Çaylı, 57/2-13 hükümleriyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

52- İsmail Kalburcu, FDT 57/2 uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

53- Abdulsamet Kırım, aynı maddelerin uygulanmasıyla 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

54- Orkun Özdemir, bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

55- Abdurrahman Üresin, FDT 57/2 uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

56- Emirhan Balarısı, 57/2-13 hükümleriyle 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

57- Emre Kaplan, aynı kapsamda 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

58- Yusuf Saitoğlu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

59- Alper Burak Duman, 57/2-13 uygulanarak 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

60- Berkan Mahmut Keskin, FDT 57/2'ye göre 6 ay hak mahrumiyeti aldı.

61- Murat Cem Akpınar, 57/2 ve 13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

62- Cengizhan Bayrak, aynı şekilde 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

63- Mert Önal, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

64- Muhammed Furkan Özhan, FDT 57/2'ye göre 9 ay hak mahrumiyeti aldı.

65- İlkan Sever, bahis eylemi sebebiyle 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

66- Hüsamettin Yener, 57/2-13 kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

67- Osman Ertuğrul Çetin, aynı gerekçeyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

68- Yunus Emre Gedik, FDT 57/2 gereğince 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

69- Enes Işık, 57/2-13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

70- Muhammed Arda Kahveci, bahis eylemi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

71- Muhammed Birkan Tetik, FDT 57/2 ve 13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

72- Faruk Can Genç, bahis eylemi sebebiyle 3 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

73- Mustafa Taşdemir, 57/2-13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

74- Abdullah Dijlan Aydın, aynı kapsamda 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

75- Kerem Kabadayı, FDT 57/2 uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

76- Yusuf Ali Özer, 57/2-13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

77- Enver Azmi Sarıalioğlu, aynı şekilde 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

78- Fatih Tultak, 57/2-13 kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

79- Ali Şahin Yılmaz, bahis eylemi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

80- Bartu Göçmen, FDT 57/2 kapsamında 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

81- Fırat İnal, bahis eylemi gerekçesiyle 6 ay hak mahrumiyeti aldı.

82- Samet Karabatak, 57/2-13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

83- Kadir Kaan Yurdakul, FDT 57/2 uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

84- Mehmet Albayrak, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

85- Ahmet Abdullah Çakmak, FDT 57/2'ye göre 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

86- Mert Çelik, 57/2-13 hükümleriyle 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

87- Çağlayan Menderes, aynı şekilde 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

88- Ali Şaşal Vural, bahis eylemi sebebiyle 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

89- Abdurrahman Bayram, FDT 57/2'ye göre 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

90- Ömer Beriş, 57/2-13 uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

91- Yunus Emre Tekoğul, bahis eylemi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

92- Arda Türken, FDT 57/2 uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

93- Burak Asan, 57/2-13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

94- Erhan Çelenk, aynı hükümlerle 45 gün hak mahrumiyeti aldı.

95- Selim Dilli, bahis eylemi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

96- Mesut Can Tunalı, FDT 57/2 uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

97- Ali Aytemur, 57/2-13'e göre 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

98- Berşan Yavuzay, bahis eylemi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

99- Engin Kadir Gıcır, FDT 57/2'ye göre 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

100- Ahmet Emin Keskin, 57/2-13 hükümleriyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

101- Edis Köksaldı, aynı şekilde 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

102- Muhammet Ali Özbaskıcı, FDT 57/2 uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.