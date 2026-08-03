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Erkek erkeğe öpüştüler sanıldı kim oldukları sonradan anlaşıldı

Erkek erkeğe öpüştüler sanıldı kim oldukları sonradan anlaşıldı Haber Videosunu İzle
Erkek erkeğe öpüştüler sanıldı kim oldukları sonradan anlaşıldı
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UFC yıldızı Ilia Topuria ile Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Ferran Torres, Ibiza'da birlikte görüntülendi. Hızla yayılan videoyu izleyen birçok kişi ilk anda ikilinin öpüştüğünü zannederken, kimliklerinin anlaşılmasının ardından görüntüler dostluk çerçevesinde değerlendirildi.

Ufc'nin yıldız dövüşçüsü Ilia Topuria ile Barcelona forması giyen Ferran Torres, tatil için bulundukları İspanya'nın Ibiza Adası'nda birlikte görüntülendi. İkilinin bir eğlence mekanında samimi şekilde vakit geçirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

İLK ANDA YANLIŞ ANLAŞILDI

Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, ilk bakışta iki ismin öpüştüğünü düşündü. Ancak görüntülerdeki kişilerin Ilia Topuria ile Ferran Torres olduğunun anlaşılmasıyla yorumların yönü değişti.

"YAKIN DOSTLAR" YORUMLARI YAPILDI

Topuria ile Torres'in uzun süredir arkadaş olmaları nedeniyle birçok kullanıcı görüntüleri doğal karşıladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, ikilinin yakın dostluklarının bu samimi anları açıklayabileceği ifade edildi. Öte yandan görüntüler kısa sürede viral olurken, spor dünyasının iki ünlü ismi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com
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