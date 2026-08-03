Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

Galatasaray, yaz transfer döneminde beklenen hamleleri henüz yapamazken taraftarın en büyük morali Victor Osimhen'in takımda kalması oldu. Sarı-kırmızılı formayla ilk kez sezon başı kampı geçiren Nijeryalı yıldızın, Avusturya kampında genç oyuncularla yakından ilgilenmesi de dikkat çekti.

"100 MİLYON EURO'YA BİLE VERMEM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde Osimhen için yaptığı açıklamada, "Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kesinlikle satmayı düşünmediklerini belirtmişti.

BARCELONA İDDİASI GÜNDEMDE

Manchester United ve Tottenham'ın ilgilendiği yönündeki iddialara rağmen Galatasaray'a resmi bir teklif ulaşmazken, bu kez Barcelona'nın devreye girdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Robert Lewandowski ile yollarını ayıran Katalan ekibi, uzun süredir takip ettiği Victor Osimhen'i transfer döneminin son gününe kadar listesinde tutacak.

PLANLAR OSIMHEN'E GÖRE YAPILDI

Galatasaray yönetimi ise yeni sezon kadro planlamasını tamamen Osimhen üzerine kurdu. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcunun 5 milyon euroluk imaj haklarını karşılayabilmek için üç ayrı reklam anlaşması yaptığı da öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 74 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 59 gol ve 16 asistlik performans sergileyerek takımın en önemli isimlerinden biri oldu.