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Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı
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Bartın'da polis uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü A.Ç., kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü yakalanırken, hafif yaralanan Gürel hastanede tedavi edilerek taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da polisten kaçan A.Ç.'nin kullandığı motosiklet, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, A.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

O KAÇTI, POLİS KOVALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. 

KALDIRIMDA VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI

Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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