Haberler

Eskişehir'de Yalnız Yaşayan 72 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'de Yalnız Yaşayan 72 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, uzun süredir haber alınamayan 72 yaşındaki H.E., itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Olay yerinde komşular ile yakınları arasında tartışma çıktı; komşular 'Niçin sahip çıkmadınız' derken, yakınları 'Ölüsüne sahip çıkıyoruz' şeklinde tepki gösterdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Komşuları, olay yerinde merhumun yakınlarına 'Niçin sahip çıkmadınız' eleştirilerine 'Ölüsüne sahip çıkıyoruz' diyerek tepki gösterildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta bulunan 11 numaralı müstakil evde yalnız yaşayan 72 yaşındaki H.E.'den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde H.E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, 72 yaşındaki adamın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay üzerine adrese gelen H.E.'nin yakınları ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı. Komşuların şahsın tek başına yaşadığını ve ilgilenilmediğini öne sürmesi üzerine yakınları, "Ölüsüne sahip çıkıyoruz " cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Icardi defterini kapattı mı? Wanda Nara yeni sevgilisiyle tatilde
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump uçaktan dünyaya ilan etti! Ve yeniden başlıyor