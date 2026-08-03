Eskişehir'de Yalnız Yaşayan 72 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Komşuları, olay yerinde merhumun yakınlarına 'Niçin sahip çıkmadınız' eleştirilerine 'Ölüsüne sahip çıkıyoruz' diyerek tepki gösterildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta bulunan 11 numaralı müstakil evde yalnız yaşayan 72 yaşındaki H.E.'den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde H.E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, 72 yaşındaki adamın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay üzerine adrese gelen H.E.'nin yakınları ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı. Komşuların şahsın tek başına yaşadığını ve ilgilenilmediğini öne sürmesi üzerine yakınları, "Ölüsüne sahip çıkıyoruz " cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı