Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Ousmane Dembele, sezon öncesi tatilinden yaptığı aile paylaşımıyla gündem oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmasıyla bilinen Fransız futbolcu, uzun bir aranın ardından eşi ve kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Lüks bir teknede çekilen aile karesi kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü. Özellikle Dembele'nin özel hayatına dair nadiren paylaşım yapması nedeniyle fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımda, eşinin tesettürlü kıyafeti de dikkat çeken detaylardan biri olurken, kullanıcılar aile fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım;