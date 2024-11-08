Elazığ'da deprem olacak mı? Elazığ, 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar endişe yaşarken, uzmanlar bölgedeki depremsellik riskini değerlendirdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu deprem sonrası oluşabilecek artçı sarsıntılar ve bölgede beklenen deprem olasılıkları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Elazığ Valisi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, deprem nedeniyle şu anda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını duyurdu. Peki, Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Detaylar...

ELAZIĞ'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Yer Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak NTV'de katıldığı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Elazığ'ın bulunduğu bölgede zeminin sağlam olmadığını ve bu nedenle bölgedeki depremlerin çevreye daha fazla etki ettiğini belirtti.

Özellikle 2020 yılındaki büyük depremin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki segmentlerden birinin kırıldığını ve bu hattın bir daha büyük deprem üretmesinin yaklaşık 200-300 yıl sürebileceğini ifade etti.

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.04'te yerin 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgeden olumsuz bir durum bildirilmediğini ve herhangi bir ciddi hasarın yaşanmadığını duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Bölgedeki depremin ardından artçı sarsıntılar bekleniyor.

ELAZIĞ'DA TEKRAR DEPREM OLUR MU?

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Elazığ'da yaşanan depremin ardından olası artçı sarsıntılar konusunda bilgi verdi. Bu büyüklükteki depremlerden sonra 4 büyüklüğüne varabilecek artçı depremlerin olmasının beklenebileceğini ve bu sarsıntıların özellikle ilk 3 gün içerisinde ortaya çıkmasının olası olduğunu dile getirdi.

Tüysüz, Elazığ'da büyük bir deprem beklenmediğini belirtti. 1700'lü yıllarda Doğu Anadolu Fay Hattı'nda bu tür bir depremin yaşandığını ve uzun yıllar boyunca ciddi bir kırılma olmadığını hatırlattı. Ayrıca, bölgede 2010'lu yıllarda da 4-5 büyüklüğünde depremler yaşandığını ifade ederek, son yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin bulunduğu fay hattında daha büyük bir deprem üretmesinin beklenmediğini söyledi.

Öte yandan, Tüysüz, uzun süredir Palu, Bingöl ve Yedisu çevresinde dikkat çekilen bir deprem riski olduğunu da belirtti. 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin bölgedeki fay hatlarını etkilediğini, tarihsel depremlerin tekrarlanma aralığına bakıldığında bu üç bölgede de depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Tüysüz, bu fay parçalarının kırıldıktan sonra ortalama 200-300 yıl boyunca tekrar büyük bir deprem üretmediğini belirtti ve bu durumun da bölgedeki risk değerlendirmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.