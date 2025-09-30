EKPSS ne zaman? 2026 EKPSS tarihi belli oldu mu? Başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?

2026 yılı için yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) hakkında adayların merak ettiği pek çok soru bulunuyor. Başvuru süreçleri ve sınava katılım şartları hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. EKPSS'nin ne zaman yapılacağı, başvuruların nasıl gerçekleşeceği ve kimlerin sınava katılabileceği gibi temel konular, sınava hazırlanan adaylar için kritik önem taşıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 EKPSS NE ZAMAN?

2026 yılında yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için tarih netleşmeye başladı. Sınavın, 24 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Adaylar, bu önemli sınava katılabilmek için başvurularını 27 Ocak ile 15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Ayrıca, başvurusunu son tarihte yapamayanlar için geç başvuru imkanı da sunulacak olup, geç başvuruların 5-6 Mart 2026 tarihlerinde alınması öngörülmektedir. Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuç açıklama tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmamıştır.

EKPSS NEDİR?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli bireylerin kamu sektöründe çalışma imkânı bulabilmesi için düzenlenen özel bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen bu sınav, engelli adayların devlet kurumlarında engelli kontenjanlarına yerleşmesini sağlar. Kamu kurumları, engelli kadrolarını bu sınav sonuçlarına göre doldurur.

Sınavda, genel yetenek ve genel kültür alanlarından sorular yer alır. EKPSS'ye katılan adaylar, özel kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve başarılı olanlar kamu kurumlarının engelli pozisyonlarına atanır. Bu sınav, engelli bireylerin kamu alanında istihdam edilmesi için önemli bir adım teşkil etmektedir.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmalıdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra, başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulur; burada kimlik bilgileri, eğitim durumu ve engel seviyesi gibi bilgiler doğru ve tam olarak girilmelidir.

Daha sonra, engel durumunu kanıtlayan sağlık kurulu raporu sisteme yüklenir. Bu belge, adayların engellilik durumunu resmi olarak belgeleyen önemli bir evraktır ve mutlaka ilgili alana eklenmelidir.

Başvuru aşamasının bir diğer önemli adımı ise sınav ücretinin yatırılmasıdır. ÖSYM'nin belirlediği ücret, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da online ödeme yöntemleri kullanılarak ödenebilir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, adayların başvurularını dikkatlice kontrol edip onaylamaları ve başvuru belgelerini saklamaları gerekir. Başvuru işlemi sadece belirlenen tarihler arasında geçerlidir; bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri ve süreci zamanında tamamlamaları son derece önemlidir.

EKPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

EKPSS'ye katılabilecek adaylar belirli kriterlere uygun olmalıdır. Sınava girebilmek için öncelikle en az %40 engelli olduğunu resmi sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartı ya da ilgili kurumdan alınan belgelerle kanıtlamak gerekmektedir. Eğitim seviyesi açısından ise başvuru yapabilecekler şu şekildedir:

Ortaöğretim (lise) mezunu olanlar veya mezun olmaya hak kazanan öğrenciler,

Önlisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar,

Lisans mezunları ve halen eğitimini tamamlamak üzere olan öğrenciler,

Ayrıca kuraya katılacak ilkokul, ortaokul veya ilköğretim mezunu engelli adaylar da sınava başvurabilir.

EKPSS, engelli bireylerin kamu kurumlarında çalışabilmesi için düzenlenen önemli bir sınavdır. Bu nedenle adayların, eğitim seviyelerine uygun başvurularını yapmaları ve engel durumlarını resmi belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.