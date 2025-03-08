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DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 8 Mart Cumartesi bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 8 Mart Cumartesi bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölge halkında endişeye yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bölgede meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 8 Mart 2025 Cumartesi günü deprem oldu mu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...?

8 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, 8 Mart 2025 Cumartesi günü deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika?İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 8 Mart Cumartesi bugün deprem mi oldu?Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 8 Mart Cumartesi bugün deprem mi oldu?AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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