CHP Maltepe mitingi nerede olacak? Maltepe Etkinlik Alanı'na en kolay nasıl gidilir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla 29 Mart 2025 Cumartesi günü düzenlediği mitinge, yurt içinden ve çevre illerden binlerce kişinin katılması bekleniyor. Miting alanına gitmek isteyen vatandaşlar ise "Maltepe miting alanı nerede?", "Toplu taşıma ile nasıl gidilir?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Marmaray, metro, otobüs ve vapur gibi farklı ulaşım seçenekleriyle etkinlik alanına ulaşmak mümkün. İşte, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na ulaşım rehberi ve mitinge dair merak edilenler…

CHP MALTEPE MİTİNGİ NEREDE?

Büyük bir katılım beklenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe Mitingi 29 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu Yakasında bulunan Maltepe ilçesinin sahilinde (Maltepe Etkinlik Alanı'nda) düzenleniyor.

CHP MALTEPE MİTİNGİ NEREDE

MALTEPE MİTİNG ALANI'NA EN KOLAY NASIL GİDİLİR?

Miting günü yoğun katılım beklenirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Maltepe ve çevresinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Maltepe Sahil Yolu, Turgut Özal Bulvarı'nın miting alanına yakın kesimleri ve çevre bağlantı yollarında araç trafiğine sınırlama getirilecek. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve mümkünse şahsi araçlarla bölgeye gelmemeleri önemle tavsiye ediliyor.

Marmaray: Gebze-Halkalı hattını kullanarak Maltepe veya Süreyya Plajı istasyonlarında inebilir, kısa bir yürüyüşle etkinlik alanına ulaşabilirsiniz. ?

Gebze-Halkalı hattını kullanarak Maltepe veya Süreyya Plajı istasyonlarında inebilir, kısa bir yürüyüşle etkinlik alanına ulaşabilirsiniz. ? Metro: Kadıköy-Tavşantepe (M4) metro hattını tercih edenler, Maltepe durağında inerek sahil yönüne doğru yürüyebilirler. ?

MALTEPE MİTİNG ALANI'NA EN KOLAY NASIL GİDİLİR

MALTEPE MİTİNG ALANI'NA HANGİ OTOBÜSLER GİDİYOR?

Otobüs: Maltepe sahiline giden bazı İETT otobüs hatları şunlardır:?

17: Tuzla - Kadıköy? (Kaptan Sokak durağında inerek 10 dakikalık yürüyüş mesafesi)

Tuzla - Kadıköy? (Kaptan Sokak durağında inerek 10 dakikalık yürüyüş mesafesi) 16A: Pendik - Kadıköy? (Kaptan Sokak durağında inerek 10 dakikalık yürüyüş mesafesi)

Pendik - Kadıköy? (Kaptan Sokak durağında inerek 10 dakikalık yürüyüş mesafesi) 133T: Tuzla - Bostancı? (Maltepe Peronlar durağında inerek 10 dakikalık yürüyüş mesafesi)

Tuzla - Bostancı? (Maltepe Peronlar durağında inerek 10 dakikalık yürüyüş mesafesi) 16D: Pendik - Kadıköy?

Pendik - Kadıköy? 4: Maltepe - Kadıköy?

Bu hatlarla Maltepe Sahil durağında inerek etkinlik alanına kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. ?

MALTEPE MİTİNG ALANI'NA HANGİ OTOBÜSLER GİDİYOR

MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİDEN FARKLI AKTARMA SEÇENEKLERİ!