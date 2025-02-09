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CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

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CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararının kesinleşeceği PM toplantısı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Özel, toplantının ardından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız" mesajı verirken, ön seçimden geri adım atılmayacağı belirtildi.

Erken seçim tartışmaları sürerken CHP'de ana gündem 'cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi' ve yapılacak 'ön seçim' oldu.

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

ÖZEL-İMAMOĞLU-YAVAŞ ZİRVESİ

Ön seçim kararının ardından gözler yarın (10 Şubat) yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilirken, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi. Saat 20.00'de başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takvimi ele alındı.

ÖZEL: HEP BERABER KAZANACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üçlü zirvenin ardından görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında toplantıdan bir kareye yer veren Özel, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak…" ifadelerini kullandı.

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP'de yarın parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak PM'nin gündemi erken seçim stratejileri olacak. PM'de ön seçimin yol haritası da belirlenecek. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık 1 milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

CHP'DE ADAYLIK TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 28 Ocak'taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı. Şubat ve mart aylarında örgütle birlikte sahada olacaklarını söyleyen Özel, bu sürecin CHP üyeleri tarafından şekilleneceğini belirterek şu çağrıyı yaptı: "Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Hep birlikte başaracağız. Biz başaracağız."

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

İMAMOĞLU: HEPİMİZİN İLK GÜNKÜ HEYECANLA TAMAMLAYACAĞI BİR SÜREÇ OLACAK

Partinin, cumhurbaşkanı adayını ön seçim ile belirleyecek olması tartışma yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili video yayınlayarak, "Bu süreç, Türkiye'nin demokratik muhalefetini de birleştirecek. Kimsenin kaybetmeyeceği, sonuç ne olursa olsun, hepimizin ilk günkü heyecanla tamamlayacağı bir süreç olacak" dedi. İmamoğlu, ön seçim sürecinin sadece CHP'ye değil, tüm muhalefete katkı sağlayacağını vurguladı.

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

YAVAŞ: ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir" dedi. Yavaş, yaptığı bir açıklamada sırasında basın mensuplarının ön seçime ilişkin sorularını da kabul etmeyerek, "Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum" dedi.

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

komedi 3 lüsü yine çıkmış

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Türkiyeyi paylaşma toplantısı alman Fransız İngiliz temsilcileri

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıFurkan inci:

bunlardan ülkeye bişey olmaz aklı başında insan bunlara ülke teslim etmez

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

topunuz gelin capsızlar :)

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıAlattin Yalçın:

Bu komedinin 6 lısını gördük 3 ü yarım tayyip etmez.

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıKral Cıplak:

bermuda seytan ücgeni nin Türkiye Versiyonu

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıAttila Sariboga:

Mansur olmazsa yine aynı kader olacak ..İmamoğlu'nun dengesiz,bencil,tiyatrocu halleri Chp'de tutarsa,bırakın başkanlığı Chp darmadağın olabilir

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

Komedi dans üçlüsü, Zeki Müren'de bizi görecek mi.?

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

İlk fotğrafta sağda ve solda oturanlar geçen seçimin sözde cumhurbaşkanı yardımcı aday adayları anladıkta ortadaki kim başkasının yerine emaneten oturmuş gibi poz vermiş. :))).

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Bu papaZoğlu ikisinin kuyusunu kazıyor haberleri yok

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
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