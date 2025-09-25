Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Ünlü sunucu ve televizyon yüzü Burcu Esmersoy, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın ardından gündeme oturdu. Sevgilisinin uygunsuz fotoğraflarını yanlışlıkla yayınladığı iddiaları kısa sürede yayılırken, olay sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Yaşananların ardından Burcu Esmersoy'un sevgilisi kim, ne iş yapıyor, nereli gibi sorular da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Kamile Burcu Esmersoy, Türk televizyon tarihinin en tanınan sunucularından, aynı zamanda oyuncu ve yazardır. 2 Ekim 1976'da İstanbul'da dünyaya gelen Esmersoy, ekran önü kariyerine 1997 yılında girdiği güzellik yarışmasıyla adım atmıştır. Japonya'da Türkiye'yi temsil ettiği "Miss International" yarışmasında "Dostluk Güzeli" seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kariyeri boyunca spor spikerliğinden eğlence programlarına, reality show sunuculuğundan oyunculuğa kadar birçok alanda başarılı projelere imza atan Esmersoy, Türkiye'de televizyon dünyasının en enerjik ve dinamik yüzlerinden biri olarak öne çıkmıştır.

BURCU ESMERSOY KAÇ YAŞINDA?

Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 doğumludur. 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Yaşına rağmen fit görünümü, enerjisi ve ekran performansıyla birçok kişi tarafından örnek alınan bir isimdir. Kariyerinde uzun yıllardır aktif kalması da onun sektördeki başarısını ve istikrarını yansıtmaktadır.

BURCU ESMERSOY NERELİ?

Burcu Esmersoy, İstanbul doğumludur ve eğitim hayatını da bu şehirde geçirmiştir. Beşiktaş Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra yurtdışına giderek New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi almıştır. Hem Türkiye'de hem yurt dışında aldığı eğitimlerle medya ve sunuculuk kariyerine güçlü bir temel oluşturmuştur.

BURCU ESMERSOY KARİYERİ

Burcu Esmersoy'un kariyeri çok yönlüdür ve medya sektörünün birçok alanını kapsamaktadır.

İlk olarak 1998 yılında Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve sunuculuğu yapmıştır. Daha sonra CNN Türk'te 2000-2005 yılları arasında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği görevlerinde bulunmuştur. Özellikle Formula 1 yarışlarını yerinde takip edip ekranlara taşımasıyla spor basınında öne çıkmıştır.

2006'da NTV'ye transfer olmuş, "Spor Servisi" programı ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde oyuncu olarak yer alarak ekran dışı performansını da göstermiştir.

Televizyon dünyasındaki en bilinen işlerinden biri de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yapmasıdır. Ayrıca Popstar 2013, Komedi Türkiye ve Ver Fırına gibi farklı formatlardaki projelerde de sunuculuk yapmıştır.

Bunlara ek olarak Evo Otomobil ve NYC dergilerinde köşe yazıları yazan Esmersoy, çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

BURCU ESMERSOY EVLİ Mİ?

Burcu Esmersoy, iş insanı Nazım Akmandil ile evlidir. Çiftin düğünü ve ilişkileri, magazin basınında büyük yankı uyandırmış ve hayranları tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Özel hayatında genellikle sakin ve mesafeli bir duruş sergileyen Esmersoy, zaman zaman sosyal medyada paylaştığı içeriklerle eşiyle olan ilişkisine dair ipuçları vermektedir. Son dönemde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle yeniden gündeme gelmiştir.

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

Nazım Akmandil, son dönemlerde Burcu Esmersoy ile yaptığı evlilik sonrası adından sıkça söz ettiren genç ve başarılı bir teknoloji girişimcisidir. 1995 doğumlu olan Akmandil, teknoloji ve yazılım alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken bir isimdir. Ailesine dair bilinen bilgilere göre babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil'dir.

Göz önünde olmayı pek tercih etmeyen bir profil çizse de, sahip olduğu şirketin başarısıyla iş dünyasında adından söz ettirmiştir. Özellikle mobil oyun sektöründeki yükselişiyle tanınan Nazım Akmandil, genç yaşına rağmen önemli bir kariyer elde etmiştir.

Nazım Akmandil, mobil oyun yazılımları üzerine çalışan bir yazılımcı ve teknoloji girişimcisidir. Özellikle cep telefonları için geliştirilen oyun uygulamalarına odaklanan Akmandil, iddialara göre bir arkadaşıyla birlikte Good Job Games adlı şirketi kurmuştur. Bu şirket, mobil oyun alanında Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen firmaları arasında gösterilmektedir.

Good Job Games'in birçok oyunu, hem App Store hem de Google Play'de milyonlarca indirme rakamına ulaşarak büyük başarılar elde etmiştir. Akmandil, bu alandaki yaratıcı yaklaşımı, kullanıcı deneyimine verdiği önem ve oyun geliştiriciliği konusundaki başarısıyla, teknoloji sektörünün genç ve parlak isimlerinden biri olarak gösteriliyor.