Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında 'nöbet' tutuyorlar

Güncelleme:
Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar ve dondurucu soğuk nedeniyle kışın kimsenin yaşamadığı kırsal mahalleyi terk etmeyen Emrah ve eşi Elmas Sarı, gün boyunca 350 küçükbaş hayvanın bakımıyla ilgileniyor, ev işlerini yapıyor. Çift, eksi 30 derece soğuğa ve doğanın sert yüzüne rağmen hayvanları için 9 yıldır kışın köy nöbeti tutuyor.

  • Van'ın Muradiye ilçesindeki Güllüçimen Mahallesi'nde yaşayan Emrah ve Elmas Sarı çifti, 9 yıldır kışın mahallede kalarak 350 küçükbaş hayvanın bakımını yapıyor.
  • Mahallede kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor ve gece sıcaklık sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşüyor.
  • Çift, geçimini hayvancılıkla sağlıyor ve hayvancılık biterse göç etmek zorunda kalacaklarını belirtiyor.

Van'ın Muradiye ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik Barajı'nın kıyısında bulunan 30 haneli Güllüçimen Mahallesi'nde yaşayanlar, yoğun kar ve tipinin yolu sık sık kapatması nedeniyle kışın evlerini terk ederek ilçe merkezine göç ediyor.

HAYVANLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Mahallede yaşayan 6 çocuk sahibi Emrah ve eşi Elmas Sarı ise geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanları için mahalleden ayrılmıyor. Gece sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşmesiyle yaşamın daha da zorlaştığı mahallede 3 çocuklarıyla kalan çift, omuz omuza vererek ağır kış koşullarına göğüs geriyor.

Bu köyün kışın tek sakini onlar! 3 metre karın altında 'nöbet' tutuyorlar

BAKIMLARINI ÖZENLE YAPIYOR

Okul çağındaki 3 çocuğunu ilçe merkezinde yaşayan kardeşinin yanına gönderen baba Sarı, eşinin de yardımıyla geçim kaynakları olan 350 küçükbaş hayvanın bakımını özenle yapıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu, tek katlı evlerin ve ahırların kara gömüldüğü mahallede günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiren çift, uzun ve sert geçen kış öncesi evin bir odasında depoladıkları erzakla ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu köyün kışın tek sakini onlar! 3 metre karın altında 'nöbet' tutuyorlar

"GEÇİMİMİZİ HAYVANCILIKLA SAĞLIYORUZ, O DA BİTERSE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Sarı, eşi ve çocuklarıyla 9 yıldır kışın mahallede kalarak hayvancılık yapmaya devam ettiğini söyledi. Hayvanlarına bakmak için mahalleyi terk etmediklerini belirten Sarı, şunları kaydetti: "Burada kışın yaşamak çok zor oluyor. Hayvanları dışarıda beslediğimiz için bizim açımızdan daha zor geçiyor. Rüzgar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayvanlar sürekli içeri kaçıyor. Kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreyi buluyor. Kar evlerin, ahırların önünü kapatmış durumda. Her yer kar altında. Sabahtan akşama kadar kar atıyoruz. Hem karla hem de hayatın zorluklarıyla mücadele ediyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz, o da biterse göç etmek zorunda kalacağız."

Bu köyün kışın tek sakini onlar! 3 metre karın altında 'nöbet' tutuyorlar

"GÜNDÜZ KOYUNLARA BAKIYORUZ, AKŞAM ÇOCUKLARLA İLGİLENİYORUZ"

Hayvancılığı çok sevdiğini, bu nedenle evini terk etmediğini anlatan Sarı, "İşimi geliştirmek istiyorum. Bu yıl kar çok yağdı. Nisanın sonuna kadar ancak eriyor. Gündüz koyunlara bakıyoruz, akşam çocuklarla ilgileniyoruz. Ne kadar zor olursa olsun hayvancılığı bırakmayacağım. Hayvanlar için evimi terk etmeyeceğim. Bu süreçte en büyük destekçim eşim ve çocuklarım oldu." diye konuştu.

Bu köyün kışın tek sakini onlar! 3 metre karın altında 'nöbet' tutuyorlar

"YOĞURT, PEYNİR, TEREYAĞI YAPIYORUZ"

Elmas Sarı ise hayatın zorluklarına alıştığını ifade ederek, "Koyunlarımızı bırakıp gidemiyoruz. 6 ay kar yağışı sürüyor. Ben çocuklarla ve evle uğraşıyorum, eşim de koyunlarla ilgileniyor. Birbirimize yardım ediyoruz. Yoğurt, peynir, tereyağı yapıyoruz. Bizi en çok kar yağışı zorluyor. Kar nedeniyle yolumuz sürekli kapanıyor." dedi.

Bu köyün kışın tek sakini onlar! 3 metre karın altında 'nöbet' tutuyorlar

Kaynak: AA / Umut Halavart
Yorumlar (2)

Güray Dilli:

Allah sabır ve kuvvet versin. İşleri zor

Tamer Çakır:

allah kolaylık versin emeğinizi boşa çıkarmasın yolunuz her daim açık ve dertsiz olsun

