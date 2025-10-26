Bayrampaşa Belediye Başkanı kim oldu? SON DAKİKA!

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, son dönemde yaşanan gelişmelerle gündemin merkezine oturdu. Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye yönetiminde boşalan koltuk için kritik bir süreç başladı. CHP ve AK Parti arasında yaşanan vekillik tartışmaları, meclis oylamaları ve protestolarla şekillenen bu süreç, Bayrampaşa'daki siyasi dengeleri yeniden belirleyecek. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde!

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'nda yaşanan son gelişmeler, ilçe gündemini uzun süre meşgul edecek bir siyasi süreç başlattı. Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanlığı koltuğu için uzun süredir süren vekillik ve seçim tartışmaları, Bayrampaşa Belediyesi'nde kritik bir dönemeç oluşturdu.

HASAN MUTLU'NUN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE SÜRECİN BAŞLAMASI

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. Bu durum, belediye yönetiminde vekil başkan seçimi ve ardından tam yetkili yeni başkanın belirlenmesini zorunlu kıldı.

Belediye Meclisi, Mutlu'nun yerine vekalet edecek isim için pazar akşamı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı, ilçede siyasi gerilimi artıran ve medya tarafından yakından takip edilen bir süreç olarak kayda geçti.

İBRAHİM KAHRAMAN'IN BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ

Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından, önceki haftalarda yapılan belediye başkanvekili seçiminde CHP adayı İbrahim Kahraman, kura çekimi sonucunda seçimi kazanmıştı. Ancak bu sonuç, AK Parti Meclis üyesi İbrahim Akın'ın itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararıyla iptal edildi. Böylece Bayrampaşa'da belediye başkanlığı için yeniden seçim süreci başlatıldı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI VE ADAYLAR

18.00'da başlayan belediye meclis toplantısı, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Adaylar arasında AK Parti Grubu'ndan İbrahim Akın ve CHP Grubu'ndan Recep Öztürk yer aldı. Toplantı, hem siyasiler hem de basın mensupları tarafından yakından takip edildi.

Toplantı sırasında yaşanan gerilimler ve tartışmalar, Bayrampaşa'daki siyasi atmosferin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle AK Parti adayı İbrahim Akın'ın isminin yanlış yazılması, meclis üyeleri arasında gerginliğe neden oldu.

SEÇİMİN İLK TUR SONUÇLARI

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı için yapılan ilk tur oylamada sonuçlar oldukça çekişmeli geçti:

AK Parti: 19 oy

CHP: 18 oy

Geçersiz oyların durumu ve AK Parti'nin itirazı nedeniyle ikinci tur oylamaya karar verildi. Bu süreçte hem meclis salonunda hem de siyasi kulislerde tansiyon oldukça yükseldi.

İKİNCİ TUR OYLAMASI VE BERABERLİK

İkinci tur oylamasında ise verilen oylar eşit çıktı:

AK Parti: 18 oy

CHP: 18 oy

Geçersiz: 1 oy

Bu sonuç, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı seçiminde belirsizliği korudu ve ilçede siyasi gerilimi daha da artırdı. Salonda yaşanan protestolar, su şişesi fırlatılması ve güvenlik müdahaleleri, seçim sürecinin ne kadar sert geçtiğini gösterdi.