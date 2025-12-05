Avcılar'da moda dünyasını büyüleyen dokunuş: Emrullah Köroğlu'ndan 26 anneye özel tasarım mucizesi

Türkiye'nin seçkin modacılarından Emrullah Köroğlu, engelli çocuğu olan 26 anne için hazırladığı özel tasarımlarla Avcılar'da benzersiz bir iyilik hareketine imza attı. Sanatıyla zarafeti, estetikle vicdanı birleştiren Köroğlu'nun çalışması, hem moda dünyasında hem de sosyal sorumluluk sahasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Her biri annelere özel olarak hazırlanan 26 elbise, yalnızca birer kıyafet değil; bir annenin sessiz hikâyesini, mücadelesini ve görünmeyen emeğini taşıyan duygu yüklü sanat eserleri oldu.

ANNELERİN GÜÇLÜ DURUŞUNU SİMGELEDİ

Köroğlu, tasarım aşamasında annelerin hikâyelerini dinleyerek her detayı onların ruhuna uygun şekilde şekillendirdi. Seçtiği renkler huzuru ve umudu, kullandığı kumaşlar zarafeti, kesimler ise annelerin güçlü duruşunu simgeledi. Moda dünyasının "dokunarak tasarlayan sanatçısı" olarak bilinen Köroğlu, bu projede bir kıyafeti değil, her annenin kalbinde yıllardır saklı duran ışığı ortaya çıkardı. Kıyafetler adeta annelerin üzerinden yük alan bir sanat diline dönüştü.

"KADIN GÜLERSE DÜNYA GÜZELLEŞİR"

Etkinlik, iş insanı Mehmet yıldırım, Nazan Cemcem, Nazan Cemcem Korosu, İstanbul'u Sevenler Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Gül Şen ve Avcılar Engelliler Derneği iş birliğinde gerçekleşti. Nazan Cemcem'in liderliğinde kurulan koronun sahne kostümleri de yine Emrullah Köroğlu'nun özel tasarımlarıyla hazırlanan zarif bir bütünlük sundu. Etkinliğin ruhuna güç veren Cemcem'in sıkça dile getirdiği cümle o gün herkes tarafından bir kez daha doğrulandı: "Kadın gülerse dünya güzelleşir."

ESTETİK GÜCÜNDEN ÇOK DAHA ÖTE BİR ANLAM TAŞIYOR

O gün Avcılar'da gerçekten de dünya güzelleşti. Annelerin yüzündeki gülümseme, gözlerindeki parıltı ve hissettikleri değer; tasarımların estetik gücünden çok daha öte bir anlam taşıyordu. Anneler, "Bize sadece bir elbise değil, değer verildiğimizi hissettirdiler" diyerek duygularını dile getirdi. Moda, o anda bir gösteri olmaktan çıktı; bir ruh onarımı, bir iyilik ritüeli hâline geldi.

Emrullah Köroğlu'nun bu özel çalışması, modanın sadece şıklık değil, derin bir insanlık mesajı da taşıyabileceğinin canlı bir kanıtı oldu. Kıyafetlerin her biri bir annenin hayatındaki karanlık noktaya bırakılmış bir ışık gibiydi. Köroğlu'nun sosyal medya notu ise bu anlamı ölümsüzleştirdi: "İyiliğin modası hiç geçmesin…"

Bir kez daha görüldü ki, gerçek zarafet kumaşta değil; kalbe dokunan iyilikte saklıdır. Ve bazen bir tasarım, bir insanın hayatındaki en sessiz mucizeye dönüşebilir.