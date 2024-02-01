Antalya'da gezilecek yerler nelerdir? Antalya'da gezilecek yerler! Antalya'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Havaların ısınmaya başladığı ve yaz mevsimine girdiğimiz bugünde tatil planları yapılmaya başlandı. Türkiye'nin barındırdığı eşsiz güzellikteki tatil bölgelerine rağbet her geçen gün artıyor. Özellikle tatil dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Antalya, hem yabancı hem de yerli turistin gözde tatil yerlerinden biri. Antalya dediğimizde aklımıza Kaş'ın berrak suyu, Korsan Koyu'nun eşşiz manzarası, Düden Şelalesinin büyüleyici görüntüsü, Tarihi Hadrian Kapısından girilen kaleiçinin mimarisi ve daha fazlası geliyor. Peki, Antalya'da gezilecek yerler nelerdir? Antalya'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Antalya'da gezilecek yerler! İşte detaylar!

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Antalya dendiğinde çoğu kişinin aklına hotel konaklamalı tatil ve Antalya'nın berrak denizi geliyor. Fakat Antalya bundan çok daha fazlası! Hem merkezinde bulunan kültürel ve tarihi yapılar hem de doğusunda ve özellikle batısında bulunduran eşsiz güzellikteki manzaraları, koyları, plajları, doğası ile keşfedilmesi gereken birçok yer barındırıyor.

Antalya'ya görülmesi gereken temel yerler

Antalya merkezde bulunan Hadrian Kapısı

Kaleiçi

Antalya merkeze yakın olan Düden Şelalesi

Antalya müzesi

Antalya Plajları

Köprülü Kanyon Milli Parkı

Antalya Plajları

Yukarıdaki liste daha önce Antalya'ya hiç gitmemiş biri için ilk gidilebilecek temel yerler olarak düşünülebilir. Ama asıl Antalya "Mutlaka görülmesi gerekenler listesi" nde olacak.

1. Antalya merkezde bulunan Hadrian Kapısı

Antalya merkezde bulunan tarihi bir kapıdır. Hadrian Kapısına aynı zamanda üç kapılar da denilmekte. Roma imparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti sırasında ona hitaben yapılmış bir kapıdır. Hadrian kapısına üç kapılar denmesinin sebebi de üç gözlü olmasıdır. Ayrıca kapının Latince bir kitabesi de vardır.

2. Kaleiçi

Kaleiçi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan ve Hadrian kapısından içeri girerek ulaşabileceğiniz, Antalya'nın tarihini barındıran, içindeki sokakları ve yapıları insanı büyüleyen, aynı zamanda bilgilendiren bir yerdir. Kaleiçinde bulunan eski evler ve mimarisi Antalya'nın tarihi kültürü, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verirken o sokaklarda yürümek keyif verici olacak.

3. Antalya Merkeze Yakın Olan Düden Şelalesi

Antalya merkeze 10 km yakınlıkta olan Düden Şelalesi, Antalya'da bulunan en popüler ve görülmesi gereken şelaledir.

4. Antalya Müzesi

Her şehrin kendine ait görülmesi gereken önemli müzeleri vardır. Antalya'da ise görülmesi gereken en önemli ve Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri Antalya Müzesidir. İçinde Likya, Pamfilya ve Psidia kültürünün önemli izlerini taşır, yapılarını, eserlerini barındırır.

5. Antalya Plajları

Antalya geniş bir tatil coğrafyasına sahip olduğundan içinde barındırdığı plaj sayısı da bir hayli fazladır. Hem halk plajı hem de keşfedilmesi gereken plaj ve koyları barındırır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

Halk Plajları

- Lara Halk Plajı

- Konyaaltı Halk Plajı

- İncekum Belediyesi Halk Plajı

- Evrenseki Halk Plajı

Keşfedilmesi Gereken Plaj Ve Koylar

-Olimpos Plajı

- Adrasan Plajı

-Korsan Koyu

-Alacasu Cennet Koyu

-Phaselis Antik Kenti Plajı

-Kekova

-Suluada ( Adrasan' da bulunuyor)

ANTALYA'DA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER LİSTESİ!

Antalya, gezilecek çok yeri olan geniş bir tatil şehri. İçinde tatil yapılabilecek birçok bölge barındırması itibariyle kabarık bir liste çıkartmak mümkün fakat bu listede öncelikle mutlaka görülmesi gereken yerler yer alacak.

Antalya'da görülmesi gereken yerleri;

- Plaj ve koylar,

-Tarihi yerler,

- Doğa ve manzara şeklinde listeledik.

PLAJ VE KOYLAR

Phaselis Plajı Patara Kumsalı Adrasan (Suluada) Olympos Plajı Korsan Koyu Kaputaş Plajı Kaş Plajları Hidayet Koyu Kekova

Phaselis Plajı

Antalya'nın batı kıyılarında bulunan Phaselis plajı özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor. Bunun nedeni fazla sığ ve suyunun temiz olmasıdır. Ayrıca plajın hemen ilersinde yürüyerek Phaselis Antik Kentini de ziyaret edebilirsiniz.

Patara Kumsalı

Antalya'da görülmesi gereken eşsiz yerlerden biri de Patara Kumsalı' dır. Oldukça uzun ve geniş bir kumsala sahip olmasıyla ünlü olan Patara kumsalı yukarısında yer alan Patara Tepesi ile de ünlenmiş gözde yerlerden biridir.

Adrasan (Suluada)

Antalya'nın Adrasan ilçesinde bulununan Suluada'ya ulaşım yalnızca teknelerle yapılabiliyor. Tekne turları ile ulaşabileceğiniz Suluada, masmavi berrak denizi ve bembeyaz kumuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor.

Olympos Plajı

Olympos Plajı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alıyor. Olympos hem bir Antik kent hem de içinde plaj barındıran bir yerdir. Antik kent içinde bulunan dere boyunca yürüdükten sonra Caretta'ların yumurtlama bölgelerinden biri olan Çıralı Plajı bulunmaktadır. Doğal koruma alanı olan Olympos Antalya'nın en önemli kıyılarından biridir.

Korsan Koyu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan ve mutlaka keşfedilmesi gereken koylardan biridir. Korsan Koyunun maviliği ve yeşilliği ile insanı büyüleyen bir yapısı var. Bu koyda birçok insan kamp yapıyor ve ayrıca Likya yolu üzerinden Gelidonya Fenerine çıkabiliyorsunuz.

Kaputaş Plajı





Kaş yolu üzerinde en popüler plajlardan biri olan Kaputaş, berrak ve masmavi suyu ile her geçenin durup sularında yüzdüğü ve her gidenin tepeden çekilen manzara fotoğraflarıyla meşhur olan yerlerden biridir.

Hidayet Koyu

Antalya Kaş'ta yer alan Hidayet Koyu, berrak suyu ve etrafında bulunan plajlar ile oldukça rağbet gören bir koy.

Kekova

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Kaleköy tekne turuyla gidebileceğiniz eşsiz güzellikte şirin ve sessiz bir köy. Yine tekne turuyla gidebileceğiniz Kekova koyunda mutlaka yüzün.

TARİHİ YERLER

- Olympos Antik Kenti

- Side Antik Kenti

- Aspendos Tiyatrosu

- Gelidonya Feneri

- Simena Antik Kenti

Kaleköy(Simena)

- Perge Antik Kent

- Patara Antik Kenti

- Termessos Antik Kenti

- Xanthos

- Myra Antik Kenti

DOĞA VE MANZARA

- Düden Şelalesi

- Köprülü Kanyon Milli Parkı

- Kurşunlu Şelalesi ve Tabiat Parkı

YAPMADAN DÖNME LİSTESİ!

- Antalya merkezde bulunan "Dondurma Dükkanı" adlı dondurmacıdan çeşit çeşit lezzetli ve katkısız dondurmalarından yemeden dönmeyin!

- Korsan Koyunun sularında yüzmeden, orada bulunan kayalıklardan atlamadan, eşşizmanzarası karşısında kamp yapmadan dönmeyin

- Kaleiçinin harika tarihi ve mimari yapılarını fotoğraflamadan o şirin sokaklarını gezmeden dönmeyin.

- Adrasandan kalkan teknelerle Türkiye'nin Maldivi olan Suluada'ya gitmeden dönmeyin.

- Kaş'ı gezin ve denizinde mutlaka ama mutlaka yüzün.

- Likya yolundan Gelidonya Fenerine çıkın.

- Köprülü Kanyonda Rafting Yapın

- Tekne turlarına katılıp Kekova'yı, Batık şehri görün. Simena köyünde dolaşın.

- Perge, Myra, Xanthos, Patara, Termessos gibi antik kentleri dolaşın.

- Antalya müzesini gezin.

- Mutlaka Gezilmesi Gerekenler Listesi"nde yer alan plaj ve koyların mümkünse hepsine tek tek gidilmesi gerekiyor.