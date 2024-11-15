Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Annem Ankara dizisi nerede ve hangi yıllarda çekiliyor? Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Annem Ankara dizisi hangi gün ve ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

ANNEM ANKARA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Annem Ankara" dizisi, adından da anlaşılacağı gibi, çekimlerini Ankara'da gerçekleşmektedir. Dizi, 1990'lı yılların başkent havasını yeniden yaratmak amacıyla şehrin tarihi ve nostaljik yerlerinde çekilmiştir. Hikâye, 1990'ların Ankara'sında geçmekte olup, üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren güçlü bir annenin gerçek bir hayattan uyarlanmış öyküsünü konu alıyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın, Celile Toyon

ANNEM ANKARA DİZİSİ HANGİ GÜN?

Annem Ankara dizisi her Çarşamba seyircisi ile buluşacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Annem Ankara dizisi, 20 Kasım Çarşamba günü birinci bölümüyle Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak.