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Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

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Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti
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Çanakkale girişinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak metrelerce sürüklendi ve ikiye ayrıldı. Kazada sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil paramparça olurken, iki kişi hayatını kaybetti.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP SAVRULDU

Kaza saat 02.00 sıralarında Çanakkale girişinde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra savruldu. Metrelerce sürüklenen araç paramparça olurken ortalık savaş alanına döndü.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil ikiye ayrılıp paramparça olurken, sürücü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni cenaze aracıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından Efehan Uzkuç'un yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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