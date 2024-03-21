Aldatmak canlı izle! 21 Mart ATV Aldatmak 62. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmış, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak canlı izle! 7 Mart ATV Aldatmak 62. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

ALDATMAK CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aldatmak dizisini canlı yayında televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Güzide'yi kabullenmek istedim ama yapamadım..." Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır. Güzide'nin onu hayata kavuşturduğunu öğrenen Sezai, aşkının peşini bırakmaz. Ne var ki, kızının tepkisinin ne kadar şiddetli olacağını öngöremez. İpek, yaptıklarını meşru kılmak için annesinin trajedisini kullanmaya devam eder. Son hamlesi herkesin hayatını sarsacaktır…

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?





Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir. Ozan, öz kardeşine duyduğu merakı gidermeye karar verir. Ancak Dündar aynı yakınlığı göstermeye hazır değildir.

Tolga'nın verdiği yaşam mücadelesi Oltan Kaşifoğlu'nun bile çözemeyeceği bir noktaya varır. Bu karmaşada Oylum, perişan bir babanın umut ışığı olur. Ancak Oylum'un Tolga için yapmak istediği fedakarlığı Dicleliler kolay kolay kabul etmeyecektir.

Oylum'un aldığı büyük bir karar Kahraman'la ilişkilerini dönülmez bir çıkmaza sokar. Başına geleceklerden korkan Serra ise önlem amaçlı yaptığı bir hamleyle tüm dengeleri değiştirecektir…

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide ona karşı ittifak ittifakının planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek sektörünün en zor anlarını yaşıyor. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin olaylarına ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma bekliyor. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sinanmak üzere olduğunuz haberi yok.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının bilgisidir. Tarık, cinayeti, beklenmedik bir isme anlatıp anlatması konusunda ikilemde kalıyor. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu beklediği ölçüde tahminden de hızlı bir şekilde yapılabilecektir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder