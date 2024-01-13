9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Birçok ünlü isim, alınan acı haberin ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

CÜNEYT ARKIN

"Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

ÇELİK

"Canım vatanım. Şehitlerimiz var. Başımız sağ olsun."

MELEK BAYKAL

"Türkiye'm şehitlerin var. Duyarlı olan herkese bir çift sözüm var… Acı büyük kalbimiz sızlıyor. Lütfen ama lütfen paylaşımlarınıza dikkat edin. Lay lay lom zamanı değil. Şehitlerimize saygı boynumuzun borcudur."

FERHAT GÖÇER

"Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…"

SUNAY AKIN

"Şehitlerimizin acıyla hüzünlü bir resim bırakalım geceye… Uyumayan, uyuyamayan ve uyutulamayanlar için… Ruhları şad olsun kardeşlerimizin…"

MEHMET YALÇINKAYA

"Milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum"

UMUT AKYÜREK

"Yine yandı yürekler, söndü ocaklar. Milletimizin başı sağ olsun şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum"

HAKAN PEKER

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Terörü lanetliyorum"

SEDA ÜREN

"Acımız büyük başımız sağ olsun Türkiye"