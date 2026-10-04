175 yıl aradan sonra bir ilk! KGK, Londra’da dostluk rüzgarı estirdi

88 ülke ile Türkiye’nin 81 ilinde temsilcileri bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi’nin medya kanalıyla dostluk köprüsü kurmayı amaçlayan uluslararası etkinliği bu defa Londra’daydı. Londra’nın en prestijli event merkezlerinden Arundel House’da gerçekleşen etkinlik, önemli Türk ve İngiliz gazetecilerin yanısıra Türkiye ve İngiltere’den siyaset, diplomasi ve ticaret yaşamının değerli isimlerini de bir araya getirdi.

TC Londra Büyükelçisi O. Koray Ertaş ile TC Londra Başkonsolosu Kıdemli Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, KKTC Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan ve Azerbaycan Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Eltay Aslanov ile Türkiye’den Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da onur konuğu olarak etkinliğe katıldılar.

DOSTLUĞA AÇILAN SAYFALAR

Etkinlik, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Kubilay Gül’ün arşivinden derlenen ve küratörlüğünü KGK Yaygın Medya Meclis Başkanı Dr. Özgenur Reyhan Güler’in yaptığı dokümanter serginin açılışını TC Londra Büyükelçisi O. Koray Ertaş’ın yapmasıyla başladı.

“Dostluğa Açılan Sayfalar” temalı ve “Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri” konulu, son 100 yıla damga vuran İngiltere konulu gazete manşetleri ve gizliliği kaldırılmış diplomatik belgelerden oluşan sergi etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sergilenen 40 doküman Arundel House’dan sonra bir hafta boyunca Londra’daki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Daha sonra da Manchester ve Liverpool başta olmak üzere diğer şehirlerde de sergilenmeye devam edecek.

“DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURUYORUZ”

Daha sonra İngiltere’de görev yapan Türk ve Türk dostu İngiliz gazetecilerin çeşitli kategorilerde ödül aldığı ve sunuculuğunu Duygu Tağmaç’ın yaptığı törenin açılış konuşmasını yapan KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de yaptığı konuşmada, konsey hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu: “Bugün Londra’da ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası düzeyde etkinlik için temsilcimiz Vatan Öz başta olmak üzere bize ışık tutan ve cesaret veren Büyükelçimiz Koray Ertaş’a, bu organizasyonun gerçekleştirmesinde değerli katkıları olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi başta olmak üzere Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Eftelia Hotels, EsteWorld ve Pentex’e çok teşekkür ederiz. Türkiye’den çok kıymetli gazetecilerle geldik. Türk medyasının duayeni Yavuz Donat burada. KGK yönetim kurulumuzun kıymetli üyeleri burada. Yine İngiltere’den katılan değerli Türk ve İngiliz medya mensupları aramızda. Amacımız Türk-İngiliz toplumu arasında bir medya köprüsü kurmak. Bunu da başardığımızı düşünüyorum.”

ERTAŞ: ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Daha sonra kürsüye gelen Büyükelçi Osman Koray Ertaş, etkinlik için KGK’ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Londra’da Türkiye adına böyle bir medya etkinliği ilk kez oluyor. Türkiye’den çok değerli başkanları ve medya mensuplarını burada konuk etmek çok değerli. Konseyin kamu diplamasisine destek veren faaliyetleri ülkemiz adına guru verici. Londra gibi Avrupa’nın en önemli başkentinde bu çok önemli etkinliğin gerçekleşmesi için gayret gösteren başta Vatan Öz olmak üzere konseyin genel başkanı Dim’e ve yönetim kuruluna, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Umarım bu tür etkinlikleri sayıca arttırır ve ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamış oluruz.” KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Büyükelçi Ertaş’a bir şükran plaketi takdim etti.

GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ

Londra’da KGK 2. Uluslararası Medya ve Dostluk Ödülleri kapsamında Türk ve İngiliz gazetecilere çeşitli dallarda gazetecilik ödülleri verildi. Başarı ödülleri şöyle:

Anadolu Ajansı Londra bürosundan Behlül Çetinkaya’ya başarı ödülünü London İslam Channel genel yayın yönetmeni Mohamed Ali Harrath, Azerbaycan Devlet Ajansı (AzerTac) Londra bürosundan Ayten Abbaslı’ya ödülünü Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Eltay Aslanov, Hürriyet Gazetesi Londra editörü Arda Sayıner yerine Oğulcan Uygun’a ödülünü Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Karakaş, Luxury Report Magazine Dergisi başeditörü Janos Oliver’e ödülünü KGK Dış Medya Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı, Hello UK Magazine Dergisi editörü Deborah Field’e ve BBC’den Olga Ivshina’nın yerine Güzel Öz’e ödülünü KGK genel başkan yardımcısı Savaş Çokduygulu, İhlas Haber Ajansı Londra bürosundan Yunus Dalgıç’a ödülünü KGK genel başkan yardımcısı Edip Üzen, Kanal D (Londra Aktüel)’den Sevgin Alişoğlu’na ödülünü KGK Yaygın Medya Meclis Başkanı Özgenur Reyhan Güler, Kıbrıs Genç TV Londra temsilcisi Duygu Tağmaç’a ödülünü KKTC Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan ve Independent’ten Celine Assaf’a ödülünü KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim verdi.

GAZZELİ GAZETECİYE VEFA ÖDÜLÜ

Londra’da yaşayan Gazze doğumlu Filistinli Gazi Gazeteci Ahmet Elnaouq’a ödülünü KGK genel başkan vekili Nevzat Çiçek takdim etti. Elnaouq, 2014’de başlayan Gazze savaşında kardeşini kaybettikten sonra yazmaya başladı ve uluslararası medyanın dikkatini çekti. BBC ve SKY News’te yorumculuk yaptı. 2023’te de evlerine yapılan saldırıda da 21 aile ferdinin tamamını kaybetti. Elnaouq, ödül töreni sonrasında verdiği TV röportajında, “Bu ödülü şehit Filistinli gazeteciler adına alıyorum. Bu ödül için Küresel Gazeteciler Konseyi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

DİASPORA MEDYA ÖDÜLLERİ

Diaspora medya ödülleri de sahiplerini buldu. Londra Gazetesi’nden Yesim Özyiğit yerine Ali Hançerli’ye ödülünü KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş, Avrupa Gazetesi ve AVA Avrupa Ajansı sahibi Vatan Öz’e ödülünü Sabah Gazetesi Başyazarı duayen gazeteci Yavuz Donat ve Londra İslam Channel genel yayın yönetmeni Mohamed Ali Harrath’a ödülünü KGK genel başkan yardımcısı Nalan Yazgan verdi.

ÖVGÜ ÖDÜLLERİ

Gazetecilik övgü ödüllerinde, KKTC’de Sporun Gizli Hikayesi ve Bir Kıbrıslı Türk Hikâyesi Belgeselleri yapımcısı Mert Ahmet’e ödülünü KGK Meclis üyesi ve Dünya Basın Konseyleri Başkan Yardımcısı Ali Hançerli, Turks in Britain Direktörü Azim Köse’ye ödülünü Sözcü TV genel yayın yönetmeni İpek Özbey, Timeless PR ve Digital Marketing direktörü Seda Aslan Yılmaz’a ödülünü KGK Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın verdi.

DOSTLUK ÖDÜLÜ FPA’YA

Gazetecilik dostluk ödülünü Foreign Press Association (FPA) Direktörü Deborah Bonetti’ye KGK Birleşik Krallık temsilcisi Vatan Öz takdim etti. Türk diaapora medyasıyla kurduğu sıcak ilişkiler ve Türkiye’ye olan sempatisiyle bilinen Bonetti, ödülün kendisini çok duygulandırdığını belirterek, “Bu ödülü almaktan onur duydum. Küresel Gazeteciler Konseyi’ne ve temsilcisi Vatan beye çok teşekkür ederim” dedi.

ÖZARSLAN’A KÜRESEL HİZMET ÖDÜLÜ

Törene katılan ve bir konuşma yapan Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Londra’da olmaktan ve bu etkinliğe katılmaktan onur duyduğunu belirterek, “Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ülkemizden kilometrelerce uzakta yaptığı bu tür etkinlikler son derece önemli ve her türlü takdiri hak ediyor. Bizler de bu tür etkinliklere katılmaktan ve destek vermekten dolayı memnun ve mutluyuz. Burada çok güzel dostluklar edindik ve yeni hizmet köprüleri kurduk. Ödülü de Keçiören halkımıza ithaf ediyorum. Bu ödül için çok teşekkür ederim” dedi. Daha sonra Başkan Özarslan’a “Küresel Hizmet Ödülü”nü duayen gazeteci yazar Yavuz Donat takdim etti.

ULUDAĞ’A KÜRESEL DOSTLUK ÖDÜLÜ

Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da bir konuşma yaptı. “Londra’da sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan Uludağ, “Küresel Gazeteciler Konseyi’nin beni de bu etkinlik için davet etmesinden onur duydum. Duayen gazeteciler ve İngiltere’deki dostlarla biraraya gelmek bizler için ufuk açıcı oldu. Burada edindiğimiz deneyimler ve dostluklar hizmet için bizim önümüzü açacaktır. Emeği geçenlere ve ayrıca şahsıma tevdi edilen ödül için çok teşekkür ederim” dedi. Başkan Uludağ’a Küresel Dostluk Ödülü’nü Londra Büyükelçisi O. Koray Ertaş takdim etti.

ŞÜKRAN PLAKETLERİ

Organizasyona destek veren kişi ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş’a plaketini KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KKTC Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan’a plaketini Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Azerbaycan Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov adına Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Eltay Aslanov’a plaketini TC Londra Başkonsolosu Büyülelçi Dr. Hasan Ulusoy, TC Londra Başkonsolosu Dr. Hasan Ulusoy’a şükran plaketini KKTC Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan, eski İngiliz Bakan ve Manchester Milletvekili Afzal Khan adına MUSİAD Manchester temsilcisi Mehmet Nezir Korkut’a plaketini Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, MUSİAD Londra Başkanı Türkan Akbaş’a plaketini Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar, Esteworld UK London direktörü Aygül Peker’e plaketini KGK Yönetim kurulu üyesi Yunus Soner, Lux ve Lush Direktörü Enes Şanlı’ya plaketini KGK Mali Başkan Yardımcısı Hayati Arıgan ve Son olarak İrfan Davulcular’a plaketini Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Osman Kubilay Gül verdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

LONDRA’DA 3 GÜN

Pegasus’la özel hizmet farkıyla Sabiha Gökçen’den Londra’ya uçan KGK heyetinin Londra’da geçirdiği 3 gün dolu dolu geçti. Londra’yı görme, gezme ve tanıma fırsatı da bulan KGK heyetinin onuruna TC Londra Büyükelçisi O. Koray Ertaş büyükelçilik kabul salonunda bir resepsiyon verdi. Sahibi Türk olan Southgate Otel’de konaklayan ve en iyi şekilde ağırlanan KGK heyeti, işletmecileri Türk olan Kervan, Ishtar, Olea Social ve Uva Cantina restoranlarında Türk-İngiliz karma mutfağının lezzetlerini de tattılar. Londra buluşmasına, KGK Meclis Üyesi Hürriyet’ten Nurcan Demirtaş ile KGK Avusturya temsilcisi Adil Elmas ve Slovakya temsilicisi Kemal Değirmenci de katıldılar.

Kaynak: Haberler.com