Sağlık Bakanlığı'na cihaz kiralama vaadiyle dolandırıcılık iddiası! Şüphelinin 831 milyon liralık işlem hacmi çıktı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "tıbbi görüntüleme cihazları alınarak Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına yüksek bedelle kiralanacağı" vaadiyle dolandırıcılık iddiasına ilişkin soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

TİCARİ FAALİYET VE İHALE KAYDI ÇIKMADI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, tıbbi görüntüleme cihazları alınarak Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına kiralama ve bu yolla yüksek gelir elde etme vaadiyle dolandırıcılık suçlamasına ilişkin açılan soruşturma kapsamında bakanlıktan bilgi ve belgeler temin edildi. Belgelerin incelenmesinde, haklarında şikayette bulunulan şüphelilerin bu yönde herhangi bir ticari faaliyetinin ve ihale kaydının bulunmadığı tespit edildi.

831 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüpheli Erdi D'ye ilişkin MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda yaklaşık 831 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu, bunun yaklaşık 733 milyon liralık kısmının son bir yıllık dönemde gerçekleştiği tespit edildi.

Ayrıca şüpheliye ait cep telefonu ile MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Erdi D. ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Erdi D'nin yanı sıra Ebru E, Ferdi K, Damla A, Sadık D. ve Erdem D. gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA