Haberler

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı Haber Videosunu İzle
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane'de 15 yaşındaki kız çocuğunu rahatsız ettikleri öne sürülen 29 ile 18 yaşındaki iki şahıs, çocuğun 16 yaşındaki ağabeyi tarafından bıçaklandı. Sokağın karıştığı olayda bıçaklanan şahıslardan biri ağır yaralandı. Ambulansa alınan yaralılara saldırmaya çalışan çocuğun yakını ise güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan ağabey, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • 16 yaşındaki M.C.N., kız kardeşini rahatsız ettiği iddia edilen 29 ve 18 yaşındaki iki kişiyi bıçaklayarak yaraladı.
  • Bıçaklanan K.A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.
  • M.C.N., 'kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 16 yaşındaki ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 29 ve 18 yaşındaki iki şahsı bıçakladı.

KARDEŞİNİ RAHATSIZ EDENLERİ BIÇAKLADI

Olay, 23 Kasım Pazar günü saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki kız çocuğu E.N., 2 kişi tarafından rahatsız edildi. E.N.'nin durumu anlatmasının ardından 16 yaşındaki ağabeyi M.C.N., kardeşini rahatsız ettiği öne sürülen 2 kişiyi sokakta gördü. Taraflar arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkaran M.C.N., M.M.B.'yi kolundan, K.A.'yı ise koltuk altından yaraladı. Sokağın karıştığı kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Dakikalarca süren kavgaya Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti.

16 yaşındaki ağabey kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı

YAŞANANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Olayda bıçağı kullanan çocuğun ağabeyi M.C.N., polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan M.M.B. ve ağır yaralanan K.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada E.N.'nin yakını ise ambulansta müdahale edilen yaralılara saldırmaya çalıştı. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

16 yaşındaki ağabey kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan M.M.B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağır yaralı K.A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan emniyete götürülen M.C.N., hakkında adli işlem başlatılmasının ardından sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan M.C.N., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 yaşındaki ağabey kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı

16 yaşındaki ağabey kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYok canım:

Helal olsun abiye.

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali batuk:

Namussuzlara bunları yapmazsan daha fazlasını yaparlar.

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

İki kişiyi bıçaklayıp serbest kalmış sizde bunun haberini yapıyorsunuz yapmayın kardeşim millet ondan sonra ceza nasıl olsa almıyorum diye suç işliyor

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Suç ile adalet aynı şey değil mükafat alması gerek

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıSendemi Brütüs:

Eline koluna sağlık Kardeşim

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Akkepe donemının genclerının hali içler acısı akepekkk ulkeyı her anlamda bıtırdı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Görüşmeler başlıyor: Fenerbahçe'de ayrılık

Görüşmeler başlıyor: Fenerbahçe'de ayrılık
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Papa İznik'e gelecek, önlemler artırıldı

O şehrimizde "papa" alarmı verildi! Güvenlik önlemleri en üst seviyede
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.