10 ilde oluşturulan tahliye noktaları nerede? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay (10 il) Tahliye toplanma alanları adresleri nerede?
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından 10 ilde oluşturulan tahliye noktalarının yerlerini paylaşan AFAD, depremzedelerin barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirileceğini duyurdu. Peki, 10 ilde oluşturulan tahliye noktaları nerede? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Kilis (10 il) Tahliye toplanma alanları adresleri nerede?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturuldu. Peki, 10 ilde oluşturulan tahliye noktaları nerede? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay (10 il) Tahliye toplanma alanları adresleri nerede? İşte detaylar haberimizde...
Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanıyor. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacak.
İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:
Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu
Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat
Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi
Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt
Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt
Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar
Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar
Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez
M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil
Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü
Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye
Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye
Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez
Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez
Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez
Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri
Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova
Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova
Kilis ilinde; Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri