Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından 10 ilde oluşturulan tahliye noktalarının yerlerini paylaşan AFAD, depremzedelerin barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirileceğini duyurdu. Peki, 10 ilde oluşturulan tahliye noktaları nerede? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Kilis (10 il) Tahliye toplanma alanları adresleri nerede?

Bir elinde baston, bir elinde ördüğü patiklerle yardıma koştu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturuldu. Peki, 10 ilde oluşturulan tahliye noktaları nerede? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay (10 il) Tahliye toplanma alanları adresleri nerede? İşte detaylar haberimizde...

10 İLDE OLUŞTURULAN TAHLİYE NOKTALARI NEREDE?

Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanıyor. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacak.

İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu

Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat

MALATYA

Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi

Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi

Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt

Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt

DİYARBAKIR

Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar

Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar

ADIYAMAN

Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez

Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez

GAZİANTEP

M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil

ŞANLIURFA

Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü

Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye

Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye

OSMANİYE

Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez

Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez

Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez

HATAY

Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri

Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

ADANA

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova

Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova

KİLİS

Kilis ilinde; Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri