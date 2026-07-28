Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurması siyasette kartların yeniden karılmasına yol açtı. Ancak Yeni Parti etrafında şekillenen "yüzde 49 oy oranları" ve " Saray'ın uykuları kaçıyor" söylemleri muhalif kanatta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Bahar Feyzan, gazeteci Timur Soykan ve benzer açıklamalarda bulunan muhalif isimlere sert tepki gösterdi.

"SARAY'IN UYKULARI KAÇIYOR" İDDİALARINA TEPKİ

CHP'deki görevden uzaklaştırılma ve bölünme sürecinin ardından Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve partisinin oy potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Timur Soykan, geçtiğimiz günlerde bu yeni hareket nedeniyle "Sarayın uykularının kaçtığını" iddia etmişti. Geçmiş dönemde Kemal Kılıçdaroğlu için de sıklıkla dile getirilen bu tarz abartılı manşetlere gazeteci Bahar Feyzan’dan sert yanıt geldi.

"GERÇEKÇİLİK SIFIR, AYAKLAR YERE BASMIYOR"

Kendi YouTube kanalında süreç üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bahar Feyzan, sol kesimin sürekli aynı sloganları tekrarlayarak muhalif seçmeni yanıltığını ifade etti. Sandıklar açıldığında bu hayali tabloların çöktüğünü belirten Feyzan, şu ifadeleri kullandı: "Bakın; Timur Soykan... Sadece Timur Soykan değil, o kadar çok var ki... 'Yeni kurulan partinin oy potansiyelinin yüzde 49'lara çıktığı görülüyor, cumhurbaşkanlığı anketinde Özel, Erdoğan'ı geçiyor, bütün bunlar Saray'da panik havasına neden oluyor, iktidarın uykuları kaçıyor...' Ya yapmayın bunu ya! Gerçekten muhalif seçmene de bir kötülük. Gerçekten kötülük..."

"SOL MASTÜRBASYON BİTMİYOR"

Gerçeklerden uzak analizlerin muhalif seçmende yapay bir beklenti oluşturduğuna vurgu yapan Feyzan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yani bir sol mastürbasyon bitmiyor. 'Biz var ya öf, uçuyoruz, kaçıyoruz, geliyoruz, eziyoruz!' Sandıklar geliyor, sonuç ortada. Gerçekçilik var mı? Sıfır. Ayaklar yere basıyor mu? Asla. İnsanlar da inanıyor tabii onları izleyince. Neden? Çünkü propagandanın alıcısı çok."

Kaynak: Haberler.com