Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı - Haberler
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Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'ya tatil için gelen Kırgızistan uyruklu Aman T. (20), kaldığı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'ya tatil için gelen Kırgızistan uyruklu Aman T. (20), kaldığı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Aman T.'nin düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yener Ulusoy Bulvarı Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kırgızistan'dan tatil için gelen Aman T. adlı erkek, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştü. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aman T., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralandığı belirtilen Aman T.'nin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.Bu arada Aman T.'nin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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