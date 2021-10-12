Son Dakika: KOM, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunu başlattı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde ve İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Nitelik Dolandırıcılık Suç Örgütleri ile mücadele kapsamında Aydın, Elazığ, Isparta, Kırıkkale, Rize, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde; SGK'yı zarara uğratır ve vatandaşları mağdur eder şekilde engelli raporu, usulsüz reçete ve usulsüz sigorta pirimi düzenlenmesi ile sahte PCR testi kullanılması yöntemleriyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve 132 hedef şahsa yönelik 12.10.2021 tarihinde ÇEKİRGE kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslardan 87'si hakkında gözaltı kararı verildi, 45 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

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